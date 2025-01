Torcedores do Atlético-MG provocam Gabigol em festa, veja

De férias, Gabigol passou a virada de ano em Trancoso, na Bahia. Durante uma festa de Réveillon, o atacante foi surpreendido por torcedores do Atlético-MG, que o provocaram ao encontrá-lo no evento. O camisa 9 irá defender o Cruzeiro em 2025, principal rival do clube alvinegro.

O anúncio do acerto do atacante com o clube celeste aconteceu durante a madrugada da última quarta-feira (1). A informação viralizou de forma rápida, e o início das provocações do atacante com a torcida rival aconteceu logo no primeiro dia do ano.

Um vídeo do contato dos torcedores do Atlético-MG com o Gabigol viralizou nas redes sociais na última quinta-feira (2). Nas imagens, é possível ouvi torcedores do clube alvinegro gritando "Galo doido" em direção ao camarote do jogador. Veja o vídeo abaixo:

Gabigol no Cruzeiro

O atacante chega ao clube mineiro após meses de especulações sobre o futuro. Desde o anúncio de que não seguiria mais pelo Flamengo, que aconteceu após a conquista da Copa do Brasil de 2024, o atleta foi apontado como alvo de diversos clubes.

Palmeiras e Santos foram outros dois clubes que demonstraram interesse oficial na contratação do jogador. O clube alvinegro chegou a oferecer uma proposta ao atleta, mas recebeu "não" como resposta. Gabigol vai usar a camisa 9 do Cruzeiro pelos próximos 4 anos, perído contratual do acerto entre jogador e clube.

