Torcedores disparam contra ex-Corinthians após goleada da Argentina sobre Brasil

A atuação de Murillo na derrota da Seleção Brasileira por 4 a 1 para a Argentina foi criticada por torcedores nas redes sociais. Titular pela primeira vez, o ex-zagueiro do Corinthians falhou em ao menos dois gols rivais e foi substituído pelo técnico Dorival Júnior no intervalo do confronto.

Com o resultado adverso fora de casa, o Brasil seguiu com 21 pontos na tabela de classificação das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial e caiu para a quarta colocação, atrás de Argentina, Equador e Colômbia.

Dupla de zaga formada nas categorias de base do Corinthians iniciou como titular com a camisa da Seleção Brasileira

Para o duelo contra a Argentina, em Buenos Aires, Dorival Júnior optou por começar a partida com uma dupla de zaga formada nas categorias de base do Corinthians.

Além de Murillo, que hoje defende o Nottingham Forest, da Inglaterra, Marquinhos foi titular e capitão da Amarelinha no confronto válido pelas Eliminatórias. A dupla, que atuou junta pela primeira vez, esteve em campo por apenas 45 minutos antes das substituições feitas pela comissão técnica.

Murillo, zagueiro formado nas categorias de base do Corinthians, durante partida do Nottingham Forest, válida pela Premier League (Foto: Reprodução / Internet)

Como fica a situação do Brasil; Argentina está na Copa

Com a goleada, o Brasil cai para a 4ª colocação das Eliminatórias, com 21 pontos. O time volta a campo pelas Eliminatórias apenas em junho, quando encara o Equador (dia 5, fora de casa) e Paraguai (dia 10, no País, mas em local ainda indefinido). Já classificada, a Argentina chegou aos 31 pontos e terá pela frente Chile (fora) e Colômbia (casa).