Corinthians aposta em defesa sólida e invencibilidade em casa na final contra o Palmeiras

O sistema defensivo do Corinthians vive um momento de ascensão. Às vésperas da grande final contra o Palmeiras, na quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, o Timão demonstra ter encontrado uma defesa sólida.

Após um início de temporada instável no Campeonato Paulista, a equipe conseguiu estabilizar sua defesa e emplacar uma inédita sequência de duas partidas consecutivas sem sofrer gols, justamente na fase decisiva da competição.

Na vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, que culminou na eliminação do Corinthians da Libertadores, e no 1 a 0 sobre o Palmeiras, na primeira decisão do Estadual, Félix Torres e Gustavo Henrique garantiram a segurança do setor defensivo.

Desde setembro de 2024, o Corinthians soma uma impressionante sequência de 22 jogos sem derrotas em sua casa. Sob o comando de Ramón Díaz, a equipe conquistou 18 vitórias e empatou quatro vezes, atingindo um aproveitamento de 87% dentro da Neo Química Arena. Considerando apenas 2025, os números são ainda mais expressivos: em dez partidas disputadas no estádio, foram nove vitórias e um empate, o que resulta em um aproveitamento de 93,3%.

A última vez que o Corinthians perdeu em casa foi em 20 de agosto de 2024, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Red Bull Bragantino, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Apesar da derrota, o Timão venceu nos pênaltis e garantiu a classificação.

Além do desempenho defensivo, a equipe alvinegra tem mostrado força ofensiva jogando em casa, marcando pelo menos dois gols na maioria das partidas desse período invicto. A exceção foi o empate sem gols contra o Flamengo, na semifinal da Copa do Brasil de 2024. Defensivamente, o Corinthians saiu de campo sem ser vazado em oito dos 22 jogos dessa sequência, sofrendo um total de 19 gols, o que resulta em uma média de 0,86 gols sofridos por partida.

Além da busca pelo título, o Corinthians pode alcançar um feito inédito na temporada. Se vencer o Palmeiras, chegará à sua quarta vitória consecutiva, algo que ainda não aconteceu em 2025. A atual sequência positiva inclui triunfos sobre Santos, Barcelona-EQU e Palmeiras. Em outros momentos da temporada, o Timão chegou a vencer três jogos seguidos, mas ainda não emplacou a quarta vitória em sequência.

A Fiel Torcida demonstrou mais uma vez seu apoio incondicional. Todos os ingressos para a final já foram reservados pelos sócios do Fiel Torcedor, esgotando as entradas antes mesmo da abertura para a venda do público geral. Caso haja desistências ou pagamentos não confirmados, as entradas retornarão ao sistema.

A temporada atual também registrou um recorde de público na Neo Química Arena. No clássico contra o Santos, pela fase de grupos do Paulistão, 47.695 torcedores marcaram presença no estádio para acompanhar a vitória corintiana por 2 a 1.

Agora, a segurança defensiva da equipe se torna crucial na decisão contra o Palmeiras. Se o Corinthians não sofrer gols no jogo de volta, levantará um troféu após seis anos de jejum. Com a vantagem de 1 a 0 obtida na ida, o time joga pelo empate diante de sua torcida para conquistar o título.