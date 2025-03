Corinthians: Justiça rejeita novo recurso de Augusto Melo para barrar impeachment

A Justiça de São Paulo rejeitou o recurso do presidente do Corinthians, Augusto Melo, contra o processo de impeachment em andamento no clube. A decisão foi proferida pela 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça.

Melo tentou barrar o processo na Justiça, alegando, entre outros pontos, a impossibilidade de apresentar sua defesa. No entanto, seu embargo não foi aceito. A informação foi publicada primeiro pela "Gazeta Esportiva" e confirmada pelo Lance!.

O presidente do Corinthians pode ser destituído devido a suspeitas de irregularidades no contrato de patrocínio com a VaideBet, infração à Lei Geral do Esporte e violação do estatuto do clube.

Caso o Conselho aprove o impeachment por maioria simples, Augusto Melo será afastado imediatamente, e o cargo passará temporariamente para o primeiro vice-presidente, Osmar Stabile. Além disso, se o Conselho der parecer favorável ao impeachment, caberá a Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, marcar a Assembleia Geral, última instância do processo, na qual os associados do clube terão a palavra final.

Em janeiro, o impeachment foi suspenso após o Conselho Deliberativo aprovar a admissibilidade do processo por uma margem apertada de 126 votos a 114, representando uma derrota para Augusto. Após mais de cinco horas de reunião, a votação foi interrompida por questões de segurança.

