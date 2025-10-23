Torcedores detonam atuação de medalhão do Palmeiras contra a LDU: 'Inexplicável'

Os torcedores do Palmeiras não perdoaram a escolha do técnico Abel Ferreira pelo meia Raphael Veiga após a derrota para a LDU por 3 a 0, no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra a LDU. Após a partida, os palmeirenses usaram as redes sociais para detonar a atuação do jogador.

Considerado um ídolo pela torcida, Raphael Veiga vive uma temporada de altos e baixos com a camisa do Palmeiras. Na opinião dos torcedores, o meia não deveria ter iniciado a partida entre os titulares, levando em consideração a altitude de Quito, que naturalmente desgasta os jogadores.

Segundo um dos internautas, o resultado de três gols de diferença ainda é recuperável, levando em consideração a qualidade do elenco do Palmeiras. No entanto, o que é inexplicável é a presença de Raphael Veiga entre os titulares. Confira abaixo.

Com o resultado, o Palmeiras perdeu a invencibilidade na Libertadores e agora precisa vencer por, pelo menos, três gols de diferença para levar a partida para os pênaltis. O segundo jogo da semifinal da Libertadores acontece na próxima quinta-feira (30), também às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Como foi LDU x Palmeiras?

Texto por: Vitor Palhares

A LDU não tomou conhecimento do Palmeiras jogando diante de sua torcida e dominou a primeira etapa do começo ao fim. Com extrema intensidade, a equipe liderada por Tiago Nunes abriu o placar logo aos 15 minutos com Villamíl, grande destaque do jogo.

Menos de dez minutos depois, em uma das escapadas dos equatorianos, Andreas Pereira acabou tocando a bola com a mão dentro da área. A arbitragem assinalou pênalti sem o auxílio do VAR, e Alzugaray bateu firme para vencer Carlos Miguel.

Perdido em campo, o Palmeiras tentou pressionar o rival na missão de diminuir a desvantagem, mas sem sucesso. Com muitos espaços entre as linhas e uma marcação desorganizada, a LDU marcou o terceiro e último gol dos 45 minutos iniciais.

Flaco Lopez em ação em LDU X Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Villamíl recebeu novo cruzamento rasteiro dentro da área alviverde e contou com desvio em Khellven para ver a bola morrer no fundo do gol. O apito final foi o único momento de alívio para o Palmeiras em Quito, após completo domínio da LDU.

Com a missão de tentar diminuir o prejuízo, Abel Ferreira promoveu duas alterações no Palmeiras: Giay e Ramón Sosa entraram nos lugares de Khellven e Raphael Veiga. Mesmo com as mudanças, o time não mostrou poder de fogo e teve dificuldades para chegar ao gol adversário.

Entre a cera do rival e a falta de criatividade alviverde, o jogo continuou controlado pela LDU, que levava perigo ao gol de Carlos Miguel sempre que aumentava o ritmo. Sem precisar correr riscos, os equatorianos recuaram, mas não ao ponto de sofrer pressão.

Já aos 50 minutos da segunda etapa, Ramírez entrou de forma violenta no tornozelo de Giay e acabou expulso após revisão do VAR. Com um a mais por menos de cinco minutos, o Palmeiras até tentou, mas não conseguiu marcar fora de casa e volta a São Paulo em grande desvantagem.