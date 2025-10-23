Lance de Andreas Pereira em Palmeiras x LDU repercute entre rivais: 'Caíram no conto'

Jogando diante de sua torcida, a LDU não tomou conhecimento e abriu 3 a 0 contra o Palmeiras, ainda na primeira etapa, do jogo de ida da semifinal da semifinal da Libertadores, nesta quinta-feira (23). Apesar do placar elástico, o que mais repercutiu entre os torcedores rivais foi o toque de mão de Andreas Pereira, que gerou um pênalti para a equipe equatoriana.

➡️Torcedores detonam atuação de medalhão do Palmeiras contra a LDU: 'Inexplicável'

No decorrer da primeira etapa, o lateral Quiñonez arriscou da entrada da área e a bola acabou acertando no braço de Andreas Pereira. Segundo a especialista em arbitragem, Renata Ruel, o árbitro acertou na marcação da penalidade.

Logo após a marcação do pênalti, os internautas não perdoaram o meia brasileiro nas redes sociais. Torcedores do Flamengo, clube onde Andreas Pereira ficou marcado pelo erro contra o próprio Palmeiras, na final de 2022, aproveitaram a oportunidade para alfinetar o jogador. Confira abaixo.

Com o resultado, o Palmeiras terá que aplicar uma goleada de quatro gols de diferença para buscar a classificação para a grande final da Libertadores. A segunda partida acontece na próxima quinta-feira (30), também às 21h30, no Allianz Parque.

Gustavo Gómez em ação em LDU x Palmeiras em Quito pela semifinal da Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Como foi LDU x Palmeiras?

Texto por: Vitor Palhares

A LDU não tomou conhecimento do Palmeiras jogando diante de sua torcida e dominou a primeira etapa do começo ao fim. Com extrema intensidade, a equipe liderada por Tiago Nunes abriu o placar logo aos 15 minutos com Villamíl, grande destaque do jogo.

Menos de dez minutos depois, em uma das escapadas dos equatorianos, Andreas Pereira acabou tocando a bola com a mão dentro da área. A arbitragem assinalou pênalti sem o auxílio do VAR, e Alzugaray bateu firme para vencer Carlos Miguel.

Perdido em campo, o Palmeiras tentou pressionar o rival na missão de diminuir a desvantagem, mas sem sucesso. Com muitos espaços entre as linhas e uma marcação desorganizada, a LDU marcou o terceiro e último gol dos 45 minutos iniciais.

Flaco Lopez em ação em LDU X Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Villamíl recebeu novo cruzamento rasteiro dentro da área alviverde e contou com desvio em Khellven para ver a bola morrer no fundo do gol. O apito final foi o único momento de alívio para o Palmeiras em Quito, após completo domínio da LDU.

Com a missão de tentar diminuir o prejuízo, Abel Ferreira promoveu duas alterações no Palmeiras: Giay e Ramón Sosa entraram nos lugares de Khellven e Raphael Veiga. Mesmo com as mudanças, o time não mostrou poder de fogo e teve dificuldades para chegar ao gol adversário.

Entre a cera do rival e a falta de criatividade alviverde, o jogo continuou controlado pela LDU, que levava perigo ao gol de Carlos Miguel sempre que aumentava o ritmo. Sem precisar correr riscos, os equatorianos recuaram, mas não ao ponto de sofrer pressão.

Já aos 50 minutos da segunda etapa, Ramírez entrou de forma violenta no tornozelo de Giay e acabou expulso após revisão do VAR. Com um a mais por menos de cinco minutos, o Palmeiras até tentou, mas não conseguiu marcar fora de casa e volta a São Paulo em grande desvantagem.