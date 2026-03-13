menu hamburguer
Torcedores enlouquecem com estreia de Renato Gaúcho no Vasco: 'Admita'

Treinador iniciou trabalho no Cruzmaltino com uma vitória sobre o Palmeiras

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/03/2026
06:10
Renato Gaúcho em estreia sob o comando do Vasco (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
imagem cameraRenato Gaúcho em estreia sob o comando do Vasco (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
Na estreia de Renato Gaúcho, o Vasco venceu o Palmeiras por 2 a 1, na última quinta-feira (12), em São Januário, pela 5ª rodada do Brasileirão. O resultado enlouqueceu os torcedores do Cruzmaltino, que antes da partida ainda não sabiam o que era conquistar três pontos no campeonato nacional.

Diante de uma estreia convincente, a equipe de Renato surpreendeu ao virar um placar adverso contra o Palmeiras, que era o líder do Brasileirão. O resultado colocou um fim em um tabu que durava 10 anos. Período em que o Vasco ficou sem vencer a equipe paulista.

Nas redes sociais, torcedores do Cruzmaltino enlouqueceram com o início promissor de Renato Gaúcho no comando do clube. Veja abaixo as reações:

Vasco x Palmeiras: como foi jogo?

Texto por: Maurício Luz

O primeiro tempo foi de equilíbrio em São Januário. O Vasco ensaiou pressão nos primeiros minutos e se apoiou no talento individual de Andrés Gómez, mas o Palmeiras rapidamente conseguiu controlar a bola e ter vantagem no meio-campo, enquanto insistia em investidas pela direita. Por lá, os visitantes abriram o placar: Flaco López recebeu aberto se livrou de Gómez e Piton e invadiu a área para bater de chapa e fazer um golaço aos 40 minutos.

Na volta do intervalo, o Cruz-Maltino passou a ter as rédeas da partida em busca do empate, que não demorou muito. Thiago Mendes avançou com a bola pelo meio e acionou David na entrada da área; o atacante fez o pivô e devolveu para o volante, que ajeitou o corpo e chapou para superar Carlos Miguel e igualar o placar.

O Vasco seguiu pressionando e chego à virada. Cuiabano, que entrou no intervalo no lugar do vaiado Piton, arrancou pela esquerda, tabelou com Paulo Henrique e apareceu no meio da área para empurrar a bola para a rede e virar o jogo com seu primeiro gol com a camisa cruz-maltina.

Atrás do placar, o Palmeiras passou a ter mais a bola e ocupar o campo de ataque, mas sofria para criar grandes chances, enquanto os donos da casa se fecharam para segurar o resultado. Já nos acréscimos, a melhor chance alviverde: Gustavo Gómez escorou cruzamento para Allan, que bateu de primeira e parou em Léo Jardim. Melhor para o Vasco, que conseguiu os três pontos na estreia de Renato Gaúcho.

Thiago Mendes Vasco Palmeiras
Thiago Mendes finaliza para fazer gol do Vasco contra o Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)

