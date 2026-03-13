Derrota do Corinthians registra a maior audiência do Brasileirão em São Paulo

As transmissões de futebol desta quarta-feira, dia 11, registraram bons índices de audiência para a TV Globo. Em São Paulo, a partida entre Corinthians e Coritiba alcançou 19 pontos de audiência e 36% de participação, se tornando a maior audiência do Campeonato Brasileiro na capital paulista desde 5 de novembro de 2025, quando São Paulo e Flamengo se enfrentaram pela competição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A partida da última quarta-feira (11), narrada por Everaldo Marques ficou 6% (+1 ponto) acima média da faixa horária, em comparação com as últimas quatro quartas-feiras. Os números superam também em 6% (+1 ponto) a média da competição nesta praça.

🤑Aposte em jogos do Brasileirão!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

No Rio de Janeiro, a transmissão da vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro registrou 27 pontos de audiência e 46% de participação. O desempenho superou em 29% (+6 pontos) a média da faixa nas quatro quartas-feiras anteriores na praça e ficou 17% acima (+4 pontos) da média do Campeonato Brasileiro entre os cariocas em 2026.