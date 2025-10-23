Renata Ruel bate o martelo sobre lances polêmicos em LDU x Palmeiras

Durante a transmissão de LDU x Palmeiras, a comentarista Renata Ruel analisou os lances polêmicos envolvendo a arbitragem no primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Na visão da especialista, o árbitro acertou na marcação do pênalti para a equipe equatoriana e na aplicação do cartão amarelo para o atacante Flaco López, no início da primeira etapa.

Logo aos três minutos, o atacante argentino levantou demais a perna e acertou com as travas da chuteira no ombro do volante Gruezo. Após a entrada, os jogadores da LDU cobraram a expulsão de Flaco López, que acabou advertido com um cartão amarelo. Para Renata Ruel, o lance não caracteriza jogo brusco grave, com isso o árbitro acertou na marcação.

- Ele acerta sim, acaba levantando demais o pé e isso caracteriza jogo perigoso. Como acontece o contato físico, é tiro livre indireto. A trava da chuteira acerta o ombro do jogador e não o rosto, por isso o cartão amarelo. Não caracteriza o jogo brusco grave neste caso, por isso o cartão amarelo está de bom tamanho - disse a comentarista.

No entanto, o lance que mais repercutiu nesta primeira etapa foi o pênalti assinalado contra o Palmeiras. Aos 25 minutos, o lateral Quiñonez arriscou da entrada da área e a bola acabou explodindo no braço de Andreas Pereira. Imediatamente, o árbitro apontou para a marca da cal. Para Renata Ruel, a decisão também foi correta.

- Pela imagem que nós tivemos, ela toca primeiro no ombro e depois desliza pelo braço esquerdo dele e bloqueia a passagem da bola. Se a gente vai pelo critério usado pela arbitragem de que o braço está aberto e interfere na passagem da bola, hoje isso é pênalti para a arbitragem - disse.

