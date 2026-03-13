Globo contrata ídolo de gigante da Série A, e estreia acontece neste sábado

A rodada do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana marcará uma estreia no time dos comentaristas da Globo. O ex-goleiro Victor Bagy, ídolo do Atlético-MG, assumirá a bancada da emissora no confronto entre o Alvinegro e o Vitória, que será realizado no próximo sábado (14), às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador. Com direito á companhia do narrador Luiz Carlos Jr. e do comentarista Eric Faria, o duelo será transmitido pelo Sportv e o Premiere.

Victor, ex-goleiro e agora comentarista da Globo (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Victor, que é natural da cidade de Santo Anastácio, no interior de São Paulo, tem 43 anos e um currículo como jogador de quatro clubes, sendo campeão em todos.

Revelado pelo Paulista, de Jundiaí, passou seis meses emprestado ao Ituano, e só em 2002 participou pela prime ira vez da campanha do primeiro título estadual do clube, naquele mesmo ano. Voltando ao Paulista, foi finalista do Paulistão e conquistou a Copa do Brasil em 2005 - já fora das quatro linhas, formou-se em Educação Física no mesmo ano.

Após a breve passagem pelo clube paulista, o goleiro transferiu-se para o Grêmio, onde levantou a taça de campão gaúcho de 2010 - até chegar ao Atlético-MG - tendo sua passagem fundamental no título mais importante da história da equipe, a Copa Libertadores de 2013. Além disso, ganhou a Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil, já no ano seguinte, sagrou-se pentacampeão mineiro. Na seleção brasileira, venceu a Copa das Confederações de 2009 e o Superclássico das Américas, em 2011.

Além de jogador, também foi diretor de futebol do Atlético entre os anos de 2024 e 2025. Antes, Victor havia atuado como gerente de futebol do Galo.

Victor se pronunciou celebrando o novo desafio da carreira e mostrou-se motivado em fazer parte da Globo.

- Minha vida sempre foi movida a desafios e isso sempre me impulsionou. Nesse novo ciclo, o desafio é informar ao amante de futebol, de forma clara, objetiva e imparcial, todos os detalhes de uma partida, orientado por 30 anos de vivência e experiência na nossa maior paixão nacional - disse.

