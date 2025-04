Torcedores detonam atitude de Ancelotti com Endrick: ‘Erro gravíssimo’

Apesar da ausência de Mbappé, Carlo Ancelotti preferiu deixar Endrick no banco de reservas para encarar o Athletic Bilbao, pela La Liga. O comandante optou pela entrada do meia Ceballos no Real Madrid, enquanto Vini Jr e Rodrygo formarão a dupla de ataque.

O centroavante brasileiro é um dos destaques da equipe, mas sofre com a pouca minutagem em sua primeira temporada. Apesar disso, o jogador é artilheiro da Copa do Rei ao lado de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid.

Em meio a suspensão de Mbappé, havia a expectativa de que Ancelotti desse uma chance a Endrick na La Liga, onde atuou por apenas 118 minutos. No entanto, o atacante inicia no banco de reservas, embora possa entrar no decorrer da partida.

Confira a reação na web:

- É incompreensível que Endrick tenha jogado somente 116 minutos na La Liga. Erro gravíssimo que está cometendo Ancelotti com ele. Com a baixa de Mbappé, era uma partida perfeita para que fosse titular - protestou um fã contra Ancelotti e em favor de Endrick.

- Não colocou Endrick de titular. O que acontece? Por favor - reclamou um torcedor do Real Madrid.

- Quando pode colocar Endrick de titular e seguir com seu sistema, prefere mudar o sistema para não colocá-lo. Ancelotti é especial.

Ignorado por Ancelotti, Endrick vive boa fase no Real Madrid

Apesar dos poucos minutos, Endrick é o jogador com melhor média de gols por minuto jogado no Real Madrid. O jovem brasileiro balança as redes uma vez a cada 86 minutos e possui gols em todas as competições disputadas.