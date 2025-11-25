Flamengo pode recorrer a improviso contra o Atlético-MG no Brasileirão

O Flamengo divulgou os jogadores relacionados para o duelo com o Atlético-MG, que acontece nesta terça-feira (25), e um fato chamou atenção na lista: Filipe Luís só leva dois zagueiros para Belo Horizonte, Léo Pereira e Danilo. Com isso, se um dos defensores precisar ser substituído ou o treinador resolver poupá-los para a decisão da Libertadores, precisará recorrer a algum improviso. Surgiriam como opções, então, a utilização de um volante, como Pulgar e Evertton Araujo, ou do lateral Alex Sandro.

O clube não relacionou o titular Léo Ortiz, que ainda se recupera de lesão no tornozelo, com foco na final continental de sábado (29). Além disso, optou por não levar os jovens João Victor, que teve atuação ruim contra o Fluminense, Cleiton e Iago.

Provável escalação do Flamengo

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 21h30 (de Brasília). Se vencer o confronto e o Palmeiras perder o jogo contra o Grêmio, que ocorre no mesmo horário, o Rubro-Negro será campeão brasileiro de forma antecipada.

Para o duelo, Filipe Luís deve mesclar titulares e reservas, já que a final da Libertadores acontece daqui a apenas quatro dias. Após vitória contra o Bragantino, o técnico disse que aguardaria a análise do Departamento Médico para tomar suas decisões, priorizando descansar os jogadores que têm dificuldade de atuar em partidas consecutivas durante a semana. É provável que nomes como Alex Sandro, Arrascaeta e Jorginho, que retorna de lesão, não joguem os 90 minutos

O provável Flamengo tem: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araujo (Jorginho, Saúl) e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha) e Plata.

Pulgar em ação durante jogo contra o Botafogo; volante retorna de suspensão diante do Galo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Relacionados para jogo contra o Galo

Goleiros: Dyogo Alves, Matheus Cunha e Rossi

Zagueiros: Danilo e Léo Pereira

Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal e Varela

Meias: Arrascaeta, Carrascal, De la Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araujo, Jorginho e Saúl

Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan