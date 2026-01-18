Torcedores de Flamengo e Palmeiras reagem à declaração de Abel Ferreira: 'Cria verdades'

O Palmeiras segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, ao vencer o Mirassol por 1 a 0, neste sábado (17). Após a partida, o técnico Abel Ferreira voltou a comentar sobre o investimento do Palmeiras na última temporada e cutucou o rival Flamengo. Após as declarações, os torcedores de ambas as equipes se manifestaram nas redes sociais.

Na última temporada, o Verdão investiu quase R$ 700 milhões em 12 reforços. Os altos valores geraram uma grande expectativa no Palmeiras, mas a equipe terminou um ano sem títulos pela primeira vez na era Abel Ferreira.

Questionado sobre os investimentos em 2025, Abel Ferreira afirmou que o Palmeiras não gastou R$ 700 milhões, pois espaçou o período de pagamento. O comandante usou o exemplo do atacante Vitor Roque, maior contratação da história do clube, e enfatizou que ele será pago dentro de um período de 4 a 5 anos. Antes de finalizar, o treinador destacou que o Flamengo investe cerca de 40% ou o dobro do Verdão.

- O Palmeiras não gastou R$ 700 milhões, o Palmeiras espaçou. O Palmeiras vai pagar o Vitor Roque em 4 a 5 anos. Eu entendo perfeitamente as narrativas. Mas não é assim que se calcula, e não são os orçamentos que jogam - disse, antes de completar.

- Eu sou treinador, exigem-me resultados. Competimos contra equipes com jogadores super-experientes e com títulos nas costas. Perdemos contra o Flamengo, que investe, se calhar, 40% ou o dobro do Palmeiras (em 2025), e viram que ninguém ficou contente. Temos que continuar a trabalhar para sermos sempre competitivos e lutar por títulos - comentou Abel Ferreira.

As declarações, no entanto, não agradaram aos torcedores de ambos os clubes. Na visão dos internautas, o treinador está inventando algumas verdades para justificar a ausência de títulos em 2025. Confira abaixo.

Veja a reação dos torcedores de Palmeiras e Flamengo

Abel Ferreira virou assunto entre torcedores de Palmeiras e Flamento (Foto: Theo Daolio/Mochila Press)

