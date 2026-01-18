Kings League se aproxima de recorde do Palmeiras no Allianz Parque; veja

O Brasil venceu o bicampeonato da Kings Wolrd Cup, no último sábado (17), dentro do Allianz Parque, ao superar o Chile por 6 a 2. Para a ocasião, 41.316 torcedores estiveram no estádio para acompanhar o triunfo brasileiro. O número se aproximou do recorde do Palmeiras.

O Alviverde registra o maior público do estádio, com 41.468 presentes. A marca da final da Kings League ficou por apenas 152 pessoas de bater o recorde do Allianz Parque. O desempenho reforça a força da modalidade no território nacional.

Como foi a final do mundial da Kings League?

O primeiro gol do Brasil saiu dos pés de Leleti, que precisou de apenas uma tentativa para abrir o placar. Com isso, os chilenos partiram para o ataque, mas o goleiro Victão fez duas defesas na grande área, sem dar chances ao adversário. A torcida vaiava todas as vezes que a equipe do Chile tocava na bola.

Aos quatro minutos, Lipão recebeu o cruzamento e anotou seu primeiro gol na noite — o seu 13° na Kings World Cup. Minutos depois, Dedo cabeceou, marcou o terceiro do Brasil e foi comemorar com a galera. A primeira 'carta secreta' da Seleção foi descartada, mas Michel Elias acabou errando o pênalti do presidente.

Assim como os brasileiros, os chilenos jogaram sua carta secreta; porém, nenhum presidente desceu para bater o pênalti, e Nacho Herrera marcou o primeiro gol do Chile.

Com o campo molhado, alguns jogadores chegaram a escorregar. Durante um dos lances, um princípio de confusão parou o jogo, resultando na punição de Canhoto, que ficou fora por dois minutos.

A segunda etapa começou com gol chileno e cartão amarelo para Andreas. O tempo passou e nenhuma das equipes conseguiu avançar ofensivamente. No contra ataque, Lipão marcou seu segundo e aumentou a vantagem. Na vontade de alcançar o companheiro na disputa da artilharia, Leleti anotou mais um para o Brasil.

A torcida não parou de cantar um minuto e empurrou os jogadores na reta final. Kelvin Oliveira marcou o sexto e último gol, que garantiu o troféu de campeão do Mundial da Kings League para o Brasil.

