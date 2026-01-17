Flaco López marca, Palmeiras vence o Mirassol e assume a liderança do Paulistão

O Palmeiras segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Na noite deste sábado (17), pela terceira rodada, na Arena Barueri, o Verdão venceu o Mirassol por 1 a 0, com gol de Flaco López, que saiu do banco de reservas para decidir a partida a favor dos mandantes. O resultado faz o Verdão assumir a ponta da tabela, com nove pontos. O time do interior é o oitavo, com apenas três.

Como foi o jogo?

O duelo na Arena Barueri começou bastante movimentado, principalmente com as investidas do Palmeiras. Aos três minutos, Giay pegou a sobra do escanteio, mas viu a bola desviar em Gómez no meio do caminho e passar perto do travessão. Na sequência, Marlon Freitas exigiu boa defesa de Walter. Aos sete, Vitor Roque recebeu passe de Mauricio e, com liberdade, dominou, mas foi bloqueado na hora do chute.

A superioridade alviverde, principalmente nos primeiros dez minutos, era demonstrada na criação de jogadas e chances de finalização, ainda que sem sucesso de bola na rede. Vitor Roque teve as principais oportunidades e deu trabalho à defesa do Mirassol. O atacante foi acionado principalmente pelo lado esquerdo, mas não finalizava com eficiência e precisão para tirar o marcador do zero.

Aos 17, o Mirassol respondeu. Giay vacilou no campo de defesa, e Alesson arrancou até a área para encontrar André Luis. O camisa 99 girou, mas bateu fraco, facilitando a defesa de Carlos Miguel. O Palmeiras diminuiu o ritmo, enquanto o Mirassol começava a se organizar melhor no meio-campo, mas o volume do jogo foi bem menor na segunda metade do primeiro tempo.

Aos 36, veio a melhor chance do Tigrinho, após boa jogada entre Mauricio e Bruno Rodrigues, só que o camisa 9 finalizou mal e perdeu a melhor chance do primeiro tempo.

Na etapa final, o Verdão apareceu com uma alteração: Benedetti na vaga de Gustavo Gómez. Nos primeiros minutos, Vitor Roque sentiu um incômodo no joelho direito e foi substituído por Riquelme Fillipi, enquanto Bruno Rodrigues deu lugar a Flaco López.

Com as mudanças ofensivas, o Palmeiras tentava ganhar fôlego para buscar o resultado em casa, porém, o Verdão encontrava dificuldades na saída de bola. O rendimento não melhorou até os 26 minutos, quando Flaco López tirou o placar do zero.

Gol de Flaco López e Palmeiras na frente

O argentino carregava a bola pela direita quando foi derrubado por Yuri Lara. Na cobrança de falta, Sosa mandou na segunda trave e encontrou Flaco López, que subiu mais alto do que Reinaldo para mandar no canto de Walter, sem chances de defesa.

Até o momento do gol, o Mirassol tinha uma atuação defensiva interessante, sem permitir espaços para o Palmeiras desenvolver jogadas criativas, mas, no lance do gol, a falha do lateral comprometeu. Aos 36, Flaco novamente tentou e quase fez mais um. O argentino recebeu com liberdade na intermediária, dominou e chutou de fora da área para defesa de Walter, em dois tempos. Nos acréscimos, o camisa 42 quase marcou novamente em chute de longa distância, mas o resultado já estava definido: 1 a 0.

O que vem por aí?

Na próxima rodada, a quarta do Campeonato Paulista, o Palmeiras encara o Novorizontino na terça-feira (20), às 20h (de Brasília), no Jorge Ismael de Biasi. Já o Mirassol receberá o RB Bragantino no dia seguinte, no mesmo horário, no Maião.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 MIRASSOL

CAMPEONATO PAULISTA - 3ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP);

🟨 Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP);

📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP);

🟨 Cartões amarelos: Ramón Sosa, Carlos Miguel, Abel Ferreira (PAL); Shaylon, João Victor, Renato Marques (MIR);

🟥 Cartões Vermelhos: -

⚽ Gol: Flaco López (26'/2°T) (1x0).

⚽ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Gómez (Benedetti), Bruno Fuchs e Arthur (Piquerez); Marlon Freitas, Luis Pacheco (Emiliano Martínez), Mauricio, Bruno Rodrigues (Flaco López) e Ramón Sosa; Vitor Roque (Riquelme Fillipi).

MIRASSOL (Técnico: Umberto Louzer)

Walter, Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura (Renato Marques), Yuri Lara (Lucas Mugni), Eduardo e Shaylon (Eduardo); Alesson (Antônio Galeano) e André Luís.