As escalações de Tottenham e Manchester United já foram divulgadas para a grande decisão da Europa League. As equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), às 16h (de Brasília) no Estádio San Mamés, em Bilbao (Espanha), em busca e salvar uma temporada desastrosa de ambas. O técnico Rúben Amorim teve que quebrar a cabeça para escalar os onze jogadores que podem salvar seu emprego. Em grande fase na competição, Casemiro será titular da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Manchester United de Rúben Amorim fez excelente campanha na Europa League até aqui: está invicto e marcou 35 gols ao longo da competição — o quarto melhor ataque da história da Europa League, atrás apenas de Borussia Mönchengladbach (1972/73), Porto (2010/11) e Chelsea (2018/19).

continua após a publicidade

Para a final da Europa League entre Manchester United e Tottenham, Amorim teve que pensar em algumas escalações possíveis. Isso porque Diogo Dalot, Yoro e De Ligt eram dúvidas até os últimos momentos antes da partida.

Apesar de estar na final da competição europeia, o clube fez péssima campanha na Premier League. Atualmente, está na 16ª colocação, na frente somente do Tottenham - adversário de hoje - antes da zona de rebaixamento. Foram 18 derrotas em 37 partidas e apenas 39 pontos conquistados em toda a Premier. O treinador reconheceu a má fase que vive o time em algumas vezes durante a temporada.

continua após a publicidade

— Essa temporada foi muito difícil para todos: os resultados, as mudanças no clube. Estamos lidando com isso, mudando a maneira como jogamos. Quando nos preparamos para um jogo da Liga Europa, o ambiente é um pouco diferente — comentou Rúben Amorim.

🔴 Escalação do Manchester United para o duelo com o Tottenham

Jogadores do Manchester United comemoram gol diante do Athletic Bilbao pela Europa League (Foto: Oli Scarff/AFP)

⚽ GOL: Onana

⚽ ZAG: Maguire

⚽ ZAG: Yoro

⚽ ZAG: Luke Shaw

⚽ ADD: Mazraoui

⚽ MC: Mount

⚽ MC: Casemiro

⚽ ADE: Dorgu

⚽ MEI: Bruno Fernandes

⚽ ATA: Amad Diallo

⚽ ATA: Hojlund

Tottenham e Manchester United se enfrentam nesta quarta-feira (21) pela final da Europa League às 16h (de Brasília), no Estádio San Mamés, em Bilbao (Espanha). O jogo terá transmissão da Band (TV aberta) e da CazéTV.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.