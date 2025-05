Irmã de Cristiano Ronaldo se envolve em polêmica no Brasil e rebate críticas

Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, se manifestou nesta quarta-feira (21) sobre a repercussão de um vídeo que compartilhou nas redes sociais. A gravação, que viralizou nas redes durante esta semana, mostra uma interação dela com menino fã do atleta português, que vendia lembrancinhas. O caso aconteceu durante uma viagam a Trancoso, na Bahia.

No registro, Kátia aparece comprando produtos do garoto. No meio da conversa com o menino, ela revelou ser irmã do famoso jogador, que não sabia com quem conversava. A parente classificou o momento como uma agradável surpresa para o fã.

- Olha só essa agradável surpresa. Longe dele imaginar que estava a falar com a irmã dele - declarou kátia no vídeo, que viralizou nas redes.

Polêmica e manifestação de irmã de Cristiano Ronaldo

A publicação gerou críticas de internautas que questionaram por que ela não proporcionou uma videochamada entre o pequeno vendedor e Cristiano Ronaldo. Em resposta às críticas, Kátia explicou que seria inviável atender a esse tipo de pedido frequentemente.

- O fanatismo é uma coisa cansativa. As pessoas nas últimas 24 horas encheram minhas redes sociais perguntando 'por que não fez uma videochamada para o menino falar com o seu irmão? Eu não tinha que ligar. Se eu fizer isso com todas as pessoas que gostam do meu irmão, eu deixo de fazer minha vida, e meu irmão deixa de fazer a dele - iniciou Kátia, antes de completar.

- As pessoas mandam mensagem só a falar do Ronaldo. Acham que eu vivo só isso. Há uma linha que separa o respeito da admiração. Eu só peço isso. Eu só compartilhei um vídeo como portuguesa orgulhosa do Cristiano Ronaldo. Tenham noção, por favor. É surreal! Só um aviso: eu não distribuo dinheiro, não pago viagens a ninguém, e não vendo camisetas (do Cristiano Ronaldo) - concluiu.