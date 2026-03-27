Xodó da torcida do Flamengo enaltece Filipe Luís: 'Pessoa de caráter e treinador espetacular'

A saída de Filipe Luís do Flamengo ainda é um tema delicado para os rubro-negros. Para muitos torcedores, a forma como a demissão do treinador aconteceu foi injusta, diante de tudo o que o ex-jogador conquistou à beira do campo. Quem abordou o tema, em entrevista ao Lance!, foi Toró, campeão da Copa do Brasil de 2006 pelo clube carioca.

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— Foi complicada pela maneira como aconteceu. Mas, claro, o Flamengo tem pessoas muito qualificadas para lidar com esse tipo de situação. O começo do campeonato não estava sendo muito bom, mas o time conquistou títulos. A gente fica triste, mas a vida segue. Não dá para lamentar muito, até porque o futebol é assim: no domingo, às vezes estamos chorando por uma derrota, mas, na quarta-feira, já estamos sorrindo por uma vitória. Quanto ao Filipe Luís, tenho certeza de que o futuro dele será muito brilhante. Ele já mostrou que é uma pessoa de caráter, um treinador espetacular, e acredito que Deus vai abençoar essa trajetória — disse Toró.

Filipe Luís durante jogo do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)

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Além de comentar a saída de Filipe Luís, Toró também exaltou a relação com o Flamengo

Além da conquista da Copa do Brasil, o ex-volante esteve presente em outros títulos rubro-negros, como o Campeonato Brasileiro de 2009. Mesmo após deixar o clube no ano seguinte, ele nunca escondeu o carinho que mantém até hoje.

— É uma saudade imensa ver a Nação gritando o nosso nome. Vencer com o Flamengo, conquistar títulos pelo clube que é o meu time de coração, é algo inexplicável. Como torcedor que esteve dentro de campo, isso se torna ainda mais especial.

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Toró em campo pelo Flamengo (Foto: Reprodução)

— Claro que acompanho o time, sou flamenguista. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É uma emoção muito grande ver o clube conquistando tantos títulos ao longo dos anos. E, se Deus quiser, continuará vencendo mais, porque é um clube estruturado, com um elenco muito qualificado. Tenho certeza de que, neste ano, o Flamengo dará ainda mais alegrias à torcida.

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