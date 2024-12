Saiba quanto o Vasco vai ganhar pela venda de Palacios ao Boca Juniors

Ex-meia do Vasco, Carlos Palacios foi anunciado como novo reforço do Boca Juniors para a próxima temporada. O atleta pertencia ao Colo-Colo, do Chile, e foi comprado por US$ 4,8 milhões (cerca de R$ 29 milhões). Como o Cruz-Maltino era dono de 50% dos direitos econômicos do jogador, com a venda o clube lucrará uma bolada. O Lance! Biz te diz quanto;

O Boca Junior pagou a multa rescisória de Palacios ao Colo-Colo-, rendendo assim cerca de R$ 14,5 milhões ao Vasco. O Vasco detinha 50% dos direitos econômicos do jogador.

Carlos Palacios decide na vitória do Colo-Colo contra o Monagas pela Libertadores (Foto: Divulgação/Conmebol)

Apesar da discreta passagem pelo Cruz-Maltino em 2022, o jogador foi um dos destaques do Colo-Colo nos últimos dois anos. Nas redes sociais, o clube fez uma série de publicações para agradecer os serviços do profissional.

Mais sobre Palacios, ex-Vasco

Em 77 partidas realizadas com a camisa da equipe chilena, Palacios marcou 26 gols, contribuiu com três assistências e conquistou três títulos no país. No Brasil, o meia balançou as redes apenas uma vez em 24 jogos com o Vasco.

Técnico do Boca Juniors, Fernando Gago elogiou a contratação de Palacios e as características do novo reforço. O comandante também torce por uma rápida adaptação do atleta ao futebol argentino em sua primeira passagem pelo país.