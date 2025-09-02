Torcedores se revoltam após lesão de Jair em Sport x Vasco: ‘Vai ser punido?’

O meia Jair se lesionou na vitória do Vasco sobre o Sport, no último domingo (31), e precisou ser substituído, ainda na primeira etapa. Nesta terça-feira (02), o Cruzmaltino divulgou o resultado do exame de imagem de seu camisa 8, que apontou múltiplas lesões no joelho direito do atleta.

Segundo a nota divulgada pelo clube, Jair sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior, lesão do ligamento colateral medial, lesão nos meniscos e lesão osteocondral. O clube não divulgou o tempo de recuperação do atleta, mas a tendência é que Jair não atue mais nesta temporada.

Apesar da entrada dura do jogador adversário, que ocasionou na lesão do meia vascaíno, o árbitro Raphael Claus optou por não marcar a falta. A decisão, no entanto, revoltou os torcedores nas redes sociais, que pedem uma punição ao juiz.

Jair vinha sendo titular na equipe de Fernando Diniz e foi fundamental no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo. Além do gol de empate, o camisa 8 foi um dos principais destaques da equipe durante os 90 minutos. Confira a reação dos torcedores nas redes sociais.

Agora sem poder contar com Jair, o Vasco volta a campo no próximo dia 11 de setembro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Os comandados de Fernando Diniz decidem a classificação contra o Botafogo, às 21h30, no Nilton Santos. Quem avançar encara o vencedor de Fluminense x Bahia.

Vasco atualiza situação de Jair

Essa não é a primeira vez que Jair enfrenta um problema grave nos joelhos. Em fevereiro do ano passado, o volante já havia sofrido uma lesão séria no joelho esquerdo, que o obrigou a passar por cirurgia. Agora, o novo diagnóstico representa mais um desafio em sua trajetória no clube.

A ausência de Jair é uma baixa significativa para o elenco de Fernando Diniz, que vinha contando com o jogador como peça importante no meio-campo. O Vasco deve avaliar alternativas internas para suprir a ausência do volante, enquanto o atleta inicia o processo de recuperação com acompanhamento do departamento médico.