Flamengo abre venda de ingressos para clássico com o Vasco; veja os valores
Equipes se enfrentam no dia 21 de setembro
Começou na manhã desta terça-feira (2) a venda de ingressos para o clássico entre Flamengo e Vasco no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no dia 21 de setembro, às 17h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do torneio. Para o confronto, o ingresso mais barato custa R$ 100 (inteira).
Membros do programa Nação 1 (1 estrela) / Nação Sem Fronteiras foram os primeiros a terem acesso ao site ingressos.flamengo.com.br, às 10h (de Brasília). Posteriormente, rubro-negros de outros planos poderão entrar no local de venda. O início da comercialização para público geral, incluindo os torcedores do Vasco, será no dia 15, às 10h.
Como foi o confronto do primeiro turno
No primeiro turno, Vasco e Flamengo empataram sem gols no Maracanã. O Rubro-Negro foi superior em campo, com 64% de posse de bola e 17 finalizações (rival chutou 6 vezes).
Atualmente, o Flamengo é o líder do Brasileirão, enquanto o Vasco é o 15° colocado.
Confira os valores
Norte (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$25,00
- Nação Maraca 2: R$35,00
- Nação Maraca 3: R$40,00
- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00).
Leste Superior (Misto)
- Nação Maraca 1: R$30,00
- Nação Maraca 2: R$42,00
- Nação Maraca 3: R$48,00
- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00).
Leste Inferior (Misto)
- Nação Maraca 1: R$35,00
- Nação Maraca 2: R$49,00
- Nação Maraca 3: R$56,00
- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00).
Oeste inferior (Misto)
- Nação Maraca 1: R$45,00
- Nação Maraca 2: R$63,00
- Nação Maraca 3: R$72,00
- Público Geral: R$180,00 (meia R$90,00).
Sul B (Vasco – Portão B)
- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00).
