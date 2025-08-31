Melhores momentos: Vasco sofre mais que o necessário, mas vence o Sport pelo Brasileirão
Cruz-Maltino segura resultado no fim mesmo com pressão do Leão da Ilha
O Vasco sofreu, mas venceu o Sport neste domingo (31) por 3 a 2 na Ilha do Retiro, no Recife (PE), em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão. Nuno Moreira, Coutinho e Vegetti fizeram os gols da vitória, enquanto Lucas Lima e Ramon Menezes marcaram para os donos da casa.
Com o resultado, o Leão da Ilha segue com 10 pontos, na lanterna do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino, por sua vez, chega aos 22 pontos e pula para a 15ª colocação.
Sport x Vasco: como foi o jogo?
O primeiro tempo na Ilha do Retiro foi marcado pelo equilíbrio. O Vasco começou melhor, apostando em jogadas verticais, com certo exagero em nos cruzamentos para a área. Na criação, Philippe Coutinho acionava os laterais em profundidade, enquanto o Sport tinha dificuldades para ajustar a marcação e engatar contra-ataques. Logo aos oito minutos, Nuno Moreira abriu o placar após boa construção e cruzamento rasteiro de Puma.
Aos 21', contudo, Matheus Alexandre sofreu pênalti de Lucas Freitas, e Lucas Lima converteu para empatar. Depois disso, o time pernambucano passou a dominar as ações, mas foi justamente nesse momento que o Vasco voltou à frente do placar com gol de Coutinho, já nos minutos finais da primeira etapa.
A volta do intervalo foi a melhor possível para o Cruz-Maltino. Logo no primeiro lance, Lucas Freitas deu um chapéu em Aderlan e foi derrubado com falta dentro da área. Na cobrança, Vegetti ampliou a vantagem os visitantes.
O Vasco, porém, teve dificuldades de controlar a situação teoricamente tranquila. A equipe entregou a posse de bola para o Sport, que pressionou por praticamente todo o segundo tempo e encontrava espaço entre as linhas dos visitantes. Em resposta, o Cruz-Maltino recuou cada vez mais.
Assim, o Leão diminuiu a vantagem aos 29', com Lucas Lima cobrando escanteio e encontrando Ramon Menezes, que cabeceou no ângulo. A pressão continuou, com o Sport insistindo em cruzamentos, enquanto o Vasco se defendia com uma linha de seis. Mesmo assim, o Gigante conseguiu se segurar e sair da Ilha do Retino com os três pontos.
O que vem por aí?
Com a pausa para a Data Fifa, o Sport volta a campo no próximo dia 14 (domingo), às 11h (de Brasília), e visita o Red Bull Bragantino pela 23ª rodada do Brasileirão. Já o Vasco visita o Botafogo no dia 11 (quinta-feira), no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil; na ida, empate por 1 a 1.
✅ FICHA TÉCNICA
SPORT x VASCO
22ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE);
🥅 Gols: Nuno Moreira, aos 8'/1ºT (1-0); Lucas Lima, aos 25'/1ºT (1-1); Coutinho, aos 43'/2ºT (1-2); Vegetti, aos 3'/2ºT (1-3); Ramon Menezes, aos 29'/2ºT (2-3).
🟨 Cartões amarelos: Lucas Lima e Derik Lacerca (SPO); Hugo Mouza (VAS);
🏟️ Público: 15.434 presentes;
💰 Renda: R$ 601.680,00.
⚽ESCALAÇÕES
SPORT (Técnico: Daniel Paulista)
Gabriel; Matheus Alexandre, João Silva (Pablo), Ramon Menezes e Aderlan (Kevyson); Rivera, Zé Lucas (Romarinho) e Lucas Lima; Léo Pereira (Barletta), Derik Lacerda e Matheusinho (Atencio).
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros (Lucas Oliveira), Jair (Matheus Carvalho), Rayan, Coutinho (David) e Nuno Moreira (Matheus França); Vegetti.
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO);
🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
