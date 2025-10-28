Rivais ironizam fala de Abel Ferreira, do Palmeiras: 'Deu para perceber'

Muitos rivais ironizaram uma declaração do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, depois do empate com o Cruzeiro, no último domingo (26), por 0 a 0. O Verdão é o líder do Campeonato Brasileiro com 62 pontos e está na semifinal da Libertadores.

continua após a publicidade

Na coletiva de Abel Ferreira depois de Palmeiras x Cruzeiro, o técnico português resolveu trazer uma injeção de confiança na torcida do Verdão para o duelo contra a LDU. No jogo de ida, o time equatoriano venceu por 3 a 0 na altitude de Quito.

➡️Rafael Sóbis crava eliminação do Flamengo na Libertadores e acredita no Palmeiras: 'Não é'

- Noventa minutos é muito tempo na quinta-feira. Preparem-se para uma noite mágica. Convoco nossos torcedores, do primeiro ao último segundo, há muito tempo não peço nada, que não parem de cantar e empurrar a nossa equipe. Nós somos o time da virada, o time do amor, e mais do que nunca precisamos da ajuda de vocês. Eu acredito e tenho fé de que algo mágico vai acontecer na quinta - disparou Abel Ferreira, do Palmeiras.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, muitos rivais ironizaram a fala de Abel Ferreira, do Palmeiras, antes do duelo contra a LDU pela Libertadores. Diferente do técnico português, eles não estão botando fé em uma reviravolta no confronto. Veja abaixo:

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Veja repercussão da fala de Abel Ferreira, do Palmeiras

Verdão segue com desfalques e tem dúvida no meio de campo

Weverton, com uma fissura na mão, segue como desfalque da equipe, assim como o atacante Paulinho e o volante Lucas Evangelista, que passaram por cirurgias neste segundo semestre. Com isso, Carlos Miguel será mantido como goleiro titular no Palmeiras de Abel Ferreira.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Aníbal Moreno possui edema na panturrilha e continua em tratamento com o departamento médico, com a missão de ficar apto para o jogo de volta, na próxima quinta-feira. A tendência é que o argentino permaneça em recuperação, com Bruno Fuchs como favorito para a vaga de primeiro volante.

O revés em Quito marcou a primeira derrota do Palmeiras nesta Libertadores. Antes disso, o time havia disputado dez partidas, com nove vitórias e um empate, além de campanha perfeita na fase de grupos, garantindo a vantagem de decidir todas as eliminatórias no Allianz Parque.