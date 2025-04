Torcedoras ‘invadem’ perfil de ex de Artur Jorge, traída com neta de Nilton Santos

Ex-mulher do técnico Artur Jorge, Maria Marques recebeu apoio de torcedoras do Botafogo nas redes sociais. A portuguesa teria sido traída pelo treinador com a neta de Nilton Santos, ídolo do Alvinegro. No início do mês, Maria publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais e recebeu apoio de outras mulheres.

- Há dias que mudam tudo, mesmo em silêncio. Não porque o mundo lá fora se transformou, mas porque, cá dentro, algo se alinhou. Foram dias de escuta, de pausa e de presença. Dias em que aprendi a reconhecer o que pesa, o que já não me pertence, e o que merece espaço dentro de mim - escreveu.

- Hoje, no caminho de regresso, sinto que levo menos peso, mas mais de mim. Sem pressas, sem promessas, apenas com a certeza de que caminho mais leve. Mais fiel ao que sou. Há inícios que não precisam de barulho. Este é um deles - completou Maria.

A informação do relacionamento entre Hanna Santos e Artur Jorge foi noticiada pelo Extra e confirmado pelo Lance!. O romance entre os dois já durava meses até a notícia repercutir na mídia. Maria Marques foi casada com o ex-técnico do Botafogo por mais de 30 anos e têm três filhos.

- Estou passando pelo mesmo que você, sinta-se abraçada - escreveu uma torcedora do Botafogo.

- De onde uma mulher sai chorando, a outra não sorri por muito tempo. Tem uma legião com você! Vamos - comentou outra.

- Sempre a admirei, sou botafoguense e achei lindo você vibrando com os títulos. Saiba que você tem a torcida toda ao seu lado pela mulher guerreira que é - apoiou mais uma alvinegra.

Mãe detona Hanna por relação com Artur Jorge

Através das redes sociais, Claudia Sette, mãe de Hanna, detonou a própria filha e revelou detalhes da relação entre as duas. Além disso, afirmou "sentir vergonha de ser mãe".

- Como eu me sinto envergonhada por ser mãe. Aí hoje um amigo me compartilha essa matéria. E eu me sinto assim envergonhada. Além dos sentimentos que eu sinto em relação a tudo que ela fez comigo mesmo, eu não admiro mulheres que pegam homem dos outros - afirmou.