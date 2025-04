Artur Jorge termina casamento por suposta traição com neta de Nilton Santos

Artur Jorge, ex-treinador do Botafogo, encerrou o casamento com Maria Marques. Os dois estavam juntos há mais de 30 anos. O matrimônio chegou ao fim por conta de uma suposta traição do técnico com Hanna Santos, neta do ídolo alvinegro Nilton Santos. A informação é do jornal "Extra".

De acordo com o portal, o romance entre o português e a suposta amante teria começado durante a passagem pelo clube carioca. Hanna é antiga funcionária do clube alvinegro. Ela atuou na comunicação da Botafogo TV, quando Artur Jorge comandava a equipe.

A proximidade entre os dois teria se intensificado pouco antes da final da Libertadores de 2024. Mas foi na disputa do Mundial de Clubes, pouco tempo depois do título da maior competição da América do Sul, que os dois teriam, de fato, engatado o namoro escondido.

A infidelidade de Artur Jorge não durou muito tempo. Ainda na viagem de Doha, o técnico teria cometido um descuido que revelou o caso com Hanna para a então esposa. As informações divulgadas apontam que após uma ligação, o português esqueceu de desligar o telefone, e foi então, que Maria Marques ouviu o marido conversando com a amante.

Relacionamento de Artur Jorge com Hanna

Com o cenário, o matrimônio do técnico português com Maria Marques se tornou insustentável. Atualmente, Artur Jorge comanda o Al-Rayyan, do Catar, e constantemente recebe visitas de Hanna Santos. Ela, inclusive, pediu demissão da Botafogo TV para continuar a se relacionar com o treinador.

