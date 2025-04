A suposta traição de Artur Jorge, ex-técnico do Botafogo, com Hanna Santos, neta do ídolo Nilton Santos, ganhou mais um capítulo. Em sua conta oficial do Instagram, Claudia Sette, mãe da ex-apresentadora da BotafogoTV, detonou a própria filha e revelou detalhes da relação entre as duas. Além disso, afirmou "sentir vergonha de ser mãe".

- Como eu me sinto envergonhada por ser mãe. Aí hoje um amigo me compartilha essa matéria. E eu me sinto assim envergonhada. Além dos sentimentos que eu sinto em relação a tudo que ela fez comigo mesmo, eu não admiro mulheres que pegam homem dos outros - afirmou.

- Em relação a esse caso que hoje mexeu muito comigo, me desestabilizou completamente em relação a esse técnico de futebol, eu tenho vergonha. […] Ter um caso com um homem casado, pra mim, é uma coisa assim que… Desculpa se vocês acham que eu estou julgando, eu estou dizendo pra mim, não passa pela minha cabeça, porque cara, eu não vou destruir a vida das pessoas querendo ter alguma coisa na força - completou.

Depois de colocar um print da notícia divulgada inicialmente pelo Jornal Extra em seus stories, Cláudia fez uma série de vídeos criticando a filha. Neles, citou um golpe que teria levado de Hanna.

- A gente está vendo Vale Tudo, né? E a nossa história é exatamente Maria de Fátima e Raquel. A diferença principal, no caso da novela e desse caso nosso, é que na novela a casinha lá que a Maria de Fátima torrou do avô estava em nome dela. Na minha vida é tudo meu. E ela se juntou com uma prima minha, planejaram esse golpe durante uns quatro anos, três anos talvez, e tomaram tudo. E eu estou há quatro anos na justiça, tentando anular um segundo testamento que elas fizeram em cima do meu, que é totalmente fraudulento, é muito triste - encerrou.

Relacionamento de Artur Jorge com Hanna

O romance entre o treinador e a suposta amante teria começado durante a passagem pelo clube carioca. Hanna é antiga funcionária do clube alvinegro. Ela atuou na comunicação da Botafogo TV, quando Artur Jorge comandava a equipe.

A proximidade entre os dois teria se intensificado pouco antes da final da Libertadores de 2024. Mas foi na disputa do Mundial de Clubes, pouco tempo depois do título da maior competição da América do Sul, que os dois teriam, de fato, engatado o namoro escondido.

Com o cenário, o matrimônio do técnico português com Maria Marques se tornou insustentável. Atualmente, Artur Jorge comanda o Al-Rayyan, do Catar, e constantemente recebe visitas de Hanna Santos. Ela, inclusive, pediu demissão da Botafogo TV para continuar a se relacionar com o treinador.