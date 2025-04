Hanna Santos sobre relação com Artur Jorge: ‘Virou um amigo’

Suposta amante de Artur Jorge, ex-treinador do Botafogo, Hanna Santos, neta do ídolo Nilton Santos e ex-apresentadora da BotafogoTV, falou com uma rádio de Portugal em dezembro de 2024, dias depois do título da Copa Libertadores, sobre o Atlético-MG. De acordo com o Jornal Extra, no dia da final, a traição por parte do português já havia acontecido e ambos já estavam vivendo um romance escondido.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Falo com o mister quase todos os dias, virou um amigo. Na festa (do título da Libertadores), ele vinha, abraçava-me e eu chorava. Eu olhava para ele, abraçava-o e chorava… É uma pessoa muito querida, tenho muito carinho por ele — afirmou à Renascença.

➡️Botafogo anuncia o retorno do lateral-esquerdo Marçal

Hanna Santos também contou um pouco sobre a relação de Artur com a família e como isso agregava no trabalho profissional. Segundo ela, o treinador é "um cara de família".

continua após a publicidade

— Artur Jorge está fazendo um trabalho incrível. É uma figura muito carismática, a gente ama o Artur Jorge, a família dele. É um cara de família. A mãe, o irmão, a mulher e uma das filhas foram ver o jogo (a decisão contra o Atlético-MG, em Buenos Aires). Ele fala muito na família Botafogo, ele veste esse conceito, por isso aplica-o tão bem.

Relacionamento de Artur Jorge com Hanna

O romance entre o treinador e a suposta amante teria começado durante a passagem pelo clube carioca. Hanna é antiga funcionária do clube alvinegro. Ela atuou na comunicação da Botafogo TV, quando Artur Jorge comandava a equipe.

continua após a publicidade

A proximidade entre os dois teria se intensificado pouco antes da final da Libertadores de 2024. Mas foi na disputa do Mundial de Clubes, pouco tempo depois do título da maior competição da América do Sul, que os dois teriam, de fato, engatado o namoro escondido.

➡️ Conmebol define local e data da final da Libertadores 2025 🏆

Com o cenário, o matrimônio do técnico português com Maria Marques se tornou insustentável. Atualmente, Artur Jorge comanda o Al-Rayyan, do Catar, e constantemente recebe visitas de Hanna Santos. Ela, inclusive, pediu demissão da Botafogo TV para continuar a se relacionar com o treinador.