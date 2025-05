O Palmeiras perdeu para o Flamengo por 2 a 0 no Allianz Parque em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Um torcedor do Palmeiras comentou as nuances do jogo e apontou o motivo da derrota do Verdão.

continua após a publicidade

A partida começou com domínio Alviverde, que de maneira geral teve mais chances que o Rubro-Negro, mas não conseguiu ser efetivo. Por outro lado, o Flamengo aproveitou as duas chances que teve e saiu com três pontos valiosos.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Pedro Rocha, do Mundo Palestra, criador de conteúdo do Cria Lab!, hub de creators do Lance!, avaliou a partida.

-Mais uma vez um pênalti perdido custando caro para o Palmeiras. Se era 1 a 0 ali, era outro jogo. Acho que é uma derrota comum, o futebol é simples. O Palmeiras foi melhor no primeiro tempo, teve a oportunidade com o Piquerez de fazer 1 a 0, e não fez. No segundo tempo, acho que realmente foi abaixo.

continua após a publicidade

Segundo Pedro, a derrota do Palmeiras não era o resultado mais justo. O Verdão finalizou 13 vezes, contra sete do Flamengo.

-Acho que um empate era o resultado mais justo, mas futebol é assim. Flamengo foi cirúrgico quando chegou lá na frente e venceu o jogo.

Veja vídeo de Pedro Rocha analisando a partida entre Palmeiras e Flamengo

Como foi o jogo

Com a suspensão de Abel Ferreira, coube ao auxiliar João Martins comandar o Verdão à beira do gramado. E quem começou colocando mais pressão no adversário foi justamente o time da casa, que aos quatro minutos, após jogada pelo meio, Mayke recebeu na entrada da área para finalizar, mas viu a bola desviar na marcação flamenguista. Aos 8, foi a vez de Facundo receber de Vitor Roque e mandar por cima da meta.

Não demorou para o primeiro grande lance do primeiro tempo acontecer. Aos 10, após tentativa de cruzamento de Facundo, Varela desviou na área e a arbitragem pegou toque de mão. Depois de checagem no VAR, Piquerez foi para a cobrança, mas bateu fraco no canto direito de Rossi, que espalmou. Estêvão tentou pegar o rebote, mas novamente o goleiro flamenguista apareceu para salvar.

continua após a publicidade

➡️Decisão de Anderson Daronco em Vitória x Santos gera polêmica na web

No meio da partida, o Flamengo passou a ter mais posse de bola, no entanto, não conseguia criar jogadas efetivas para levar perigo à meta defendida por Weverton. Na melhor delas, já nos acréscimos, Gómez afastou mal, e Everton Cebolinha ficou com a sobra para finalizar, mas o chute não saiu bom e facilitou a defesa do palmeirense.

Palmeiras x Flamengo Arrascaeta (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

No segundo tempo, o duelo ficou truncado, e a primeira boa chance saiu do lado flamenguista. Aos 15, Bruno Henrique disparou pelo lado do ataque, mas Giay apareceu bem para se antecipar e fazer o corte antes da finalização. Na sequência, Léo Ortiz desviou com perigo após cruzamento na área.

Aos 21, Arrascaeta tenta o drible na área em disputa com Murilo e cai pedindo pênalti, mas o árbitro manda seguir. Minutos depois, após ir ao VAR, a penalidade máxima foi marcada para o Flamengo. Na cobrança, Arrascaeta bateu no canto e abriu o marcador no Allianz Parque. Weverton acabou ficando no meio do gol.

Após o susto, o Verdão, empurrado por sua torcida, tentou pressionar o Rubro-Negro. Aos 31, Flaco López fez o giro sobre o marcador e deixou para Mauricio finalizar cruzado, mas a bola foi para fora. Aos 37, Piquerez tentou se redimir do pênalti ao soltar uma bomba dentro da área, porém, a bola subiu demais.

Mas, como quem não faz, leva, foi assim que o Flamengo ampliou o marcador e deu números finais ao duelo. Aos 41, após cobrança de lateral, Wallace Yan tocou para Ayrton Lucas aparecer cara a cara com Weverton e tocar no cantinho.