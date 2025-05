Giay comenta falta de eficiência do Palmeiras em pênaltis e avalia seu atual momento no time

O lateral-direito Giay vem, aos poucos, conquistando seu espaço entre os titulares de Abel Ferreira no Palmeiras. Prova disso é que iniciou a partida contra o Flamengo, neste domingo (25), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, em sua posição de origem, ainda que Mayke estivesse em campo. Este, inclusive, vem atuando mais como um ala direita.

Sobre o atual momento, Giay não revelou nenhum segredo, apenas se limitou em dizer que é "treino".

- É treinar todos os dias, o máximo, para aproveitar quando as oportunidades aparecem. Então é seguir sempre treinando. Jogar com Mayke, Rocha, seja quem for, vai dar o melhor, pois são todos muito bons jogadores. É uma competição muito boa, com muito potencial - afirmou o argentino, após a derrota do Verdão para o Rubro-Negro, por 2 a 0.

Em relação à falta de eficiência em cobranças de pênaltis do Palmeiras, o lateral amenizou a situação e afirmou que é "normal do futebol". Neste domingo, Piquerez perdeu uma cobrança quando a partida ainda estava no zero.

- É coisa normal do futebol, tanto fazer como não, mas hoje não tivemos a sorte da bola entrar no gol. Agora é pensar no que vai vir, temos jogos importantes. Como todos os jogos, é preparar da melhor maneira, melhor forma, temos dois jogos ainda (antes da pausa), Libertadores e Brasileirão e temos muita confiança no Mundial de Clubes - finalizou Giay.

O que vem por aí para o Palmeiras?

O clube alviverde volta a campo na próxima quarta-feira (28), quando recebe o Sporting Cristal, no Allianz Parque, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. Já classificado em primeiro lugar geral, o time de Abel Ferreira apenas cumpre tabela. Já no domingo (1°), o Verdão encara o Cruzeiro pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o último duelo antes da disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

