Torcedor do Corinthians questiona Vitor Pereira em jogo: ‘Sogra melhorou?’

Um torcedor do Corinthians aproveitou a presença em um jogo do Wolverhampton para alfinetar o técnico Vitor Pereira. Daniel Torelli chamou o português no gramado e questionou o treinador sobre o estado de saúde da sogra. A pergunta fez alusão a uma das justificativas do comandante para deixar o Alvinegro, no fim de 2022. Um mês depois, o técnico fechou com o Flamengo. Assista ao vídeo acima:

