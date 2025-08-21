Internacional x Flamengo registra recorde de audiência na Globo

O Flamengo derrotou o Internacional por 2 a 0, em pleno Beira-Rio, e confirmou a classificação para as quartas de final da Libertadores. Com gols de Arrascaeta e Pedro, o rubro-negro encara o Estudiantes, da Argentina, na próxima fase da competição.

A vitória dos comandados de Filipe Luís rendeu bons números de audiência para a TV Globo, nesta quarta-feira (20). Exibida em todo o país, a emissora registrou 33 pontos de audiência, a maior de um jogo de oitavas de final desde 2019. Na ocasião, o Flamengo garantiu a classificação contra o Emelec, no Maracanã.

Mesmo com a vantagem de um gol no marcador por conta da vitória no jogo de ida, o Flamengo se impôs em campo, sem ligar para a festa da torcida colorada em Porto Alegre. Foram 14 finalizações do Rubro-Negro com 62% de posse de bola. Uma superioridade incrível diante de um grande adversário.

Flamengo garante premiação milionária por vaga nas quartas de final

Além da classificação às quartas de final da Libertadores, o Flamengo garantiu prêmio milionário ao superar o Internacional nesta quarta-feira (20), no Beira-Rio. Pela vaga na próxima fase da competição, o Rubro-Negro vai arrecadar mais US$ 1,7 milhão (R$ 9,2 milhões).

Pela disputa na fase de grupos e a classificação às oitavas, os times participantes já garantiram US$ 4,25 milhões de premiação fixa, R$ 23 milhões na cotação atual, além de US$ 330 mil (R$ 1,78 milhão) por vitória durante a primeira fase do torneio. Desta forma, o Flamengo acumula até aqui US$ 6,94 milhões (aproximadamente R$ 39,1 milhões) em prêmios.