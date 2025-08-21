menu hamburguer
Fora de Campo

Torcedores reagem a afastamento de Deyverson, do Fortaleza: ‘Tragédia’

Atacante fez última partida contra o Vélez, pela Libertadores

Deyverson fez a última partida com o Fortaleza contra o Vélez, pela Libertadores (Foto: Juan Mabromata /AFP)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/08/2025
18:37
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fortaleza comunicou, nesta quinta-feira (21), através de um comunicado do técnico Renato Paiva, o afastamento do atacante Deyverson. Conforme divulgado pelo treinador, o jogador não estará mais nos planos da equipe do Leão. O anúncio aconteceu após a eliminação do clube nas oitavas de final da Libertadores, diante do Vélez, da Argentina.

Nas redes sociais, torcedores reagiram a decisão da diretoria Tricolor. Parte da torcida do Fortaleza concordou com o destino do atacante. Contudo, alguns demostraram receio do afastamento devido as opções no banco de reservas. Atualmente, os outros atacantes do Leão são Juan Martín Lucero e Adam Bareiro. Veja abaixo:

Deyverson fora do Fortaleza

Na tarde desta quinta-feira (21), o técnico Renato Paiva anunciou que não irá contar mais com o atacante Deyverson, o volante Zé Wlison e o goleiro Magrão, para o resto da temporada. Os três vão seguir treinando com o elenco mas não serão relacionados a partir do próximo confronto, contra o Mirassol, neste domingo (24), na Arena Castelão, pelo Brasileirão.

A decisão ocorreu após a eliminação do clube cearense na Libertadores, diante do Vélez, da Argentina. Em vídeo divulgado pelo próprio clube, Paiva explicou a medida sem mencionar nomes específicos. O treinador justificou que a redução do elenco é necessária porque o Fortaleza agora disputa apenas o Campeonato Brasileiro.

- Tenho que ter a honestidade de lhes dizer que são bons profissionais, que devem procurar opções em outras realidades, em outros clubes, porque aqui comigo não vão jogar tanto e ficarem no clube só a treinar não ajuda - disse o treinador, em vídeo publicado pelo Fortaleza.

Passagem do atacante

Deyverson não correspondeu às expectativas durante a estadia no clube cearense. O atacante chegou no Leão em março deste ano, após defender o Atlético-MG. Ao todo, o atacante disputou 26 jogos pelo Fortaleza, marcando cinco gols e contribuindo com uma assistência.

Deyverson em ação no jogo do Fortaleza contra o Vélez Sarsfield pela Libertadores (Foto: Juan Mabromata/AFP)
