menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Argentinos se revoltam com decisão da arbitragem em jogo do Atlético-MG: ‘Escândalo’

Galo enfrenta o Godoy Cruz pelas oitavas da Sul-Americana

Atlético-MG enfrenta o Godoy Cruz pelas oitavas da Sul-Americana
imagem cameraAtlético-MG enfrenta o Godoy Cruz pelas oitavas da Sul-Americana (Foto: Pedro Souza/Atlético)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/08/2025
19:56
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jogando fora de seus domínios, o Atlético Mineiro encara o Godoy Cruz e defende a classificação às quartas de final da Sul-Americana, nesta quinta-feira (21). O Galo venceu o jogo de ida por 2 a 1, com gols de Cuello e Hulk, e pode avançar de fase com um simples empate.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No entanto, um lance polêmico envolvendo o zagueiro Vitor Hugo revoltou os torcedores argentinos nas redes sociais. Após assinalar um pênalti para a equipe argentina, o árbitro foi chamado para revisar o lance no VAR e acabou anulando a cobrança. A decisão gerou grande repercussão, confira.

Tradução: Foi pênalti para Godoy Cruz... os brasileiros já estão roubando.

Tradução: Acabaram de roubar o Godoy Cruz

Tradução: O protesto de Godoy Cruz é morno após tamanho roubo do árbitro chileno.

Tradução: É um escândalo que não tenham marcado pênalti para Godoy Cruz, mas não me surpreendo mais com nada contra times brasileiros...

Tradução: Um roubo descarado e vergonhoso contra Godoy Cruz antes do 10º minuto de jogo. Mais uma vez a Conmebol está causando impacto.

Caso confirme a classificação, o Galo encara o Bolívar nas quartas de final da Sul-Americana. Outra equipe brasileira que segue viva na competição é o Fluminense, que segue vivo na disputa pelo título e encara o Lanús, da Argentina, na próxima fase.

continua após a publicidade
Atlético-MG enfrenta o Godoy Cruz pelas oitavas da Sul-Americana
Atlético-MG enfrenta o Godoy Cruz pelas oitavas da Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias