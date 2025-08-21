Argentinos se revoltam com decisão da arbitragem em jogo do Atlético-MG: ‘Escândalo’
Galo enfrenta o Godoy Cruz pelas oitavas da Sul-Americana
Jogando fora de seus domínios, o Atlético Mineiro encara o Godoy Cruz e defende a classificação às quartas de final da Sul-Americana, nesta quinta-feira (21). O Galo venceu o jogo de ida por 2 a 1, com gols de Cuello e Hulk, e pode avançar de fase com um simples empate.
No entanto, um lance polêmico envolvendo o zagueiro Vitor Hugo revoltou os torcedores argentinos nas redes sociais. Após assinalar um pênalti para a equipe argentina, o árbitro foi chamado para revisar o lance no VAR e acabou anulando a cobrança. A decisão gerou grande repercussão, confira.
Tradução: Foi pênalti para Godoy Cruz... os brasileiros já estão roubando.
Tradução: Acabaram de roubar o Godoy Cruz
Tradução: O protesto de Godoy Cruz é morno após tamanho roubo do árbitro chileno.
Tradução: É um escândalo que não tenham marcado pênalti para Godoy Cruz, mas não me surpreendo mais com nada contra times brasileiros...
Tradução: Um roubo descarado e vergonhoso contra Godoy Cruz antes do 10º minuto de jogo. Mais uma vez a Conmebol está causando impacto.
Caso confirme a classificação, o Galo encara o Bolívar nas quartas de final da Sul-Americana. Outra equipe brasileira que segue viva na competição é o Fluminense, que segue vivo na disputa pelo título e encara o Lanús, da Argentina, na próxima fase.
