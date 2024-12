Durante sua visita a Gana, o atacante do Corinthians Memphis Depay tem publicado uma série de registros em suas redes sociais. O jogador tem um projeto social no país africano, terra natal de seu pai, e neste domingo (29) publicou fotos de uma visita que fez ao 4º Batalhão de Infantaria do Exército de Gana. Nas imagens publicadas em suas redes sociais, o jogador posou com um fuzil do exército nas mãos.

Na visita, Memphis recebeu do batalhão um troféu de agradecimento pelo trabalho desenvolvido dentro do país. O atacante do Timão é dono de um projeto social que atende milhares de crianças carentes e com deficiência nascidas em Gana.

- Um exemplo brilhante do orgulho e resiliência ganês. Pela apreciação à sua visita ao 4º Batalhão de Infantaria do Exército de Gana - diz o troféu dado ao jogador.

Memphis recebe homenagem do exército de Gana após sua visita ao 4º Batalhão de Infantaria. (Foto: Reprodução/Instagram)

Desde o fim da temporada, Memphis tem passado tempo em Gana e, além de tocar as obras sociais, visitou comunidades ao lado do cantor MC Hariel. Ao lado do funkeiro paulista, que é torcedor do Corinthians, Memphis lançará uma música.

O lado artístico do jogador já é um hobbie conhecido pela torcida desde a sua chegada. O atacante ingressou no mundo da música quando ainda defendia o PSV, da Holanda, em 2011. Coincidentemente, há alguns anos, ele gravou uma canção chamada "2 Corinthians 5:7", em referência a um versículo da Bíblia.