Torcedor do Botafogo é detonado na web por tatuar taça antes da final da Libertadores

Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 14:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Um assunto que dominou as redes sociais essa semana foi um torcedor do Botafogo que tatuou a taça da Libertadores na perna, antes da grande final, que será realizada no dia 30 de novembro. No entanto, esta atitude dividiu opiniões nas redes sociais, parcela da torcida achou coragem e o parabenizou, enquanto outros massacraram o dono da tattoo.

Alguns internautas fizeram alusão ao torcedor do Fortaleza que fez uma tatuagem antes da final da Sul-Americana, em 2023. Naquele ano, o Leão estava enfrentando a LDU Quito, do Equador e perdeu a decisão no Estádio Domingo Burgueño, Uruguai.

Até torcedores adversários entraram na discussão afirmando que isso traz uma “zika” (azar) para o time que encara uma grande final. Além disso, deram exemplos de como essa atitude deu errado em alguns casos. No entanto, em outros, deu até certo no final.

O Glorioso enfrenta o Atlético-MG pelo título continental, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, em final inédita da competição.