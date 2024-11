Botafogo x Cuiabá: onde assistir, horário e escalação do jogo pelo Brasileirão

Botafogo e Cuiabá se enfrentam neste sábado (9) (Foto: Gil Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 04:10 • Rio de Janeiro

O Botafogo recebe o Cuiabá, neste sábado (9), em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. A bola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com transmissão da TV Globo e Premiere (pay-per-view). O Glorioso é líder isolado do Campeonato Brasileiro com 67 pontos, enquanto o Dourado briga contra o rebaixamento na 19ª posição.

Pelo Brasileirão, o Botafogo recebe o Cuiabá no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CUIABÁ

33ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 9 de novembro de 2024, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo;

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cuz (MS) e Schumacher Marques Gomes (PB);

🖥️ VAR: Wagner Reway (ES).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John, Vitinho, Bastos, Barboza e Telles; Gregore, Freitas e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Jesus.

CUIABÁ (Técnico: Bernardo Franco)

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alves e Ramon; Filipe Augusto, Denilson e Fernandes; Lacerda, Clayson e Pitta.