Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 08/11/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro

O Botafogo é líder isolado do Campeonato Brasileiro e segue embalado na reta final da competição. Faltando seis rodadas para consagrar o campeão, o Glorioso, com 67 pontos, tem seis pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras, com 61, e dependendo de combinação de resultados, pode se consagrar campeão em cima do Alviverde, no Allianz Parque.

Apesar do cenário favorável, torcedores se questionam se ainda há chances de repetir o feito da última temporada e acabar perdendo o título na reta final. Mas, a verdade, é que diferente do ano passado, o título brasileiro de 2024 está muito mais palpável.

As circunstâncias da equipe de Artur Jorge são favoráveis por ser o atual líder do campeonato, enquanto o Verdão precisa correr atrás do resultado, o Alvinegro precisa apenas manter o desempenho e fazer o trabalho de casa, literalmente. Se vencer os jogos em casa e empatar fora, pode se consagrar compeão com duas rodadas de antecedência, justamente na partida contra o Palmeiras, por ser confronto direto. Vencendo o duelo na 36ª rodada, não teria mais chances de ser alcançando.

Para perder o título, o Botafogo teria que perder pelo menos três dos próximos quatro jogos, e contar que o clube paulista vença todos, além de ser derrotado no Allianz Parque. Os dois têm obrigações opostas. O Palmeiras de vencer, e o Glorioso de empatar. Se empatar, mantém tudo como está.

Savarino comemora primeiro gol marcado pelo Botafogo no clássico contra o Vasco. (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Os próximos quatro jogos do Botafogo

Cuiabá - 09/11 - 🏠

Atlético-MG - 20/11 - ✈️

Vitória - 23/11 - 🏠

Palmeiras 26/11 - ✈️

Se vencer o Cuiabá e Vitória, que lutam contra o rebaixamento, em casa, o Alvinegro tem a missão apenas de empatar as partidas fora de casa. Mesmo com o Palmeiras vencendo todas as suas seis partidas restantes, não conseguiria ultrapassá-lo na tabela. Ou seja, o Botafogo pode viajar para Buenos Aires, para disputar a final da Libertadores, embalado pelo título brasileiro.

O Palmeiras tem que ganhar uma em casa e uma fora para zerar a média qualificada. Depois tem que ganhar em casa para manter, e ganhar uma fora para ficar com mais dois. Seriam quatro vitórias seguidas. Já o Botafogo pode empatar fora e ainda estará positivo. O trunfo da equipe de Artur Jorge é que a constância de desempenho do Glorioso se mantém estável durante todo o campeonato.

Para dar mais um passo importante em busca do título nacional, o Alvinegro encara o Cuiabá, neste sábado (9), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília).

