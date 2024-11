Jogo do Botafogo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Botafogo e Cuiabá se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Gil Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Botafogo encara o Cuiabá por partida da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, O Glorioso venceu seu rival deste sábado pelo placar de 2 a 1. A partida terá início a partir das 16h30, pelo horário de Brasília, com transmissão da Globo e do serviço de Pay-per-view do Premiere.

O Botafogo espera vencer novamente o Cuiabá para seguir líder do Brasileiro; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Gil Gomes/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Botafogo chega para o jogo de hoje depois de ter vencido o Vasco em seu último confronto pelo Campeonato Brasileiro, pelo placar de 3 a 0. Nos últimos cinco jogos pela competição, o Glorioso possui três vitórias e dois empates, somando assim um total de 67 pontos, seis a mais do que o segundo colocado da competição, Palmeiras.

Já o Cuiabá vem para esta partida com a dura missão de vencer o líder, para ao menos tentar uma reação neste final de competição, para sair da zona de rebaixamento, já que é o 19º colocado do Brasileirão, com 28 pontos somados. Em seu último confronto do campeonato, o time empatou com o Red Bull Bragantino em 0 a 0, e tem duas derrotas, uma vitória e dois empates nos últimos cinco jogos.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Botafogo x Cuiabá (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Cuiabá

Brasileirão Série A - 33ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 09 de novembro, 16h30

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

⚽Escalações prováveis de Botafogo e Cuiabá

Botafogo

John; Vitinho, Bastos, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada; Igor Jesus - Técnico: Artur Jorge.

Desfalques: Rafael (Lesionado).

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Ramon; Filipe Augusto, Denilson, Lucas Fernandes; Derik Lacerda, Clayson, Isidro Pitta - Técnico: Bernardo Franco.

Desfalques: Fernando Sobral (Suspenso); Gustavo Sauer (Questões contratuais com o Botafogo); Alan Empereur (Lesionado).