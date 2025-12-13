Fluminense x Vasco: Palpites, análise e odds

Confira os palpites para o clássico carioca entre Fluminense e Vasco, que define o segundo finalista da Copa do Brasil 2025 neste domingo (14). O duelo decisivo desta semifinal terá novamente como palco o Maracanã, no Rio de Janeiro, com bola rolando às 20h30 (horário de Brasília). Na primeira partida, o Cruz-Maltino venceu de virada por 2 a 1, em grande noite de Rayan. Com a vantagem, o time de Fernando Diniz joga pelo empate para avançar à final.

Palpite do Lance! para Fluminense x Vasco (14/12/2025)

Em desvantagem, o Fluminense terá que fazer um jogo de mais imposição ofensiva neste domingo. Essa vem sendo a característica em casa desde a chegada de Zubeldía. O time foi responsável pelo gol inaugural do primeiro tempo em quatro das últimas cinco atuações como mandante. No geral, seja em casa ou fora, nove dos últimos 15 gols marcados pela equipe vieram nos 45 minutos iniciais.

O Vasco de Diniz chega com uma vantagem mínima, que pede atenção coletiva nesta decisão. E muito desse problema passa pela fragilidade defensiva recente da equipe. O Cruz-Maltino sofreu pelo menos um gol nos últimos nove jogos. Em sete deles, saiu atrás do placar. A necessidade de marcar no jogo faz o Tricolor ser favorito à balançar primeiros as redes no tempo inicial.

O Vasco sofreu o primeiro gol no tempo inicial em quatro dos nove jogos recentes O Fluminense saiu na frente em cinco dos últimos seis jogos

Outros palpites para Fluminense x Vasco

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Vasco cobra poucos escanteios quando está atuando na condição de visitante. O número foi abaixo de 4,5 cobranças nas últimas sete partidas fora de casa. É verdade que o clássico deste domingo será disputado em campo neutro. Contudo, a vantagem no placar sugere uma postura ainda mais reativa do Cruz-Maltino. O Fluminense também tem poucos escanteios em seus jogos. A média recente é de 4,2 por duelos, com sete dos últimos nove terminando abaixo de 10,5 tiros de canto no total.

Outra aposta é Rayan acertar um ou mais chutes no gol. O atacante vascaíno foi o principal nome dos primeiros 90 minutos. Jogando como referência, será bastante acionando em um duelo mais vertical. Ele foi o principal finalizador no alvo da temporada Cruz-Maltina, com média de 1,13 acertos por jogo. Por fim, com um gol de diferença, a partida decisiva promete ser ainda mais aberta, com o ataque Tricolor se lançando mais as finalizações. Cinco dos últimos seis jogos do Flu tiveram um vencedor com mais de 1,5 gols totais. Logo, o combo final se torna uma boa aposta no encontro.

Análise e Forma dos Times

Fluminense - Momento e escalação

Assim, como nas quartas de final, o Fluminense terá que reverter uma desvantagem para avançar de fase na Copa do Brasil. A derrota no primeiro jogo da semifinal gerou cobranças entre os próprios jogadores. O time saiu na frente do placar com gol de Kevin Serna. Porém, um segundo tempo ruim foi suficiente para o Vasco virar a partida. Tanto Zubeldía quanto alguns atletas destacaram após o jogo o fator de ter mais 90 minutos para buscar a vaga na decisão.

O Tricolor deve manter a base do time que perdeu o primeiro duelo da semifinal. A tendência é que a única mudança seja o retorno de Augustin Canobbio. O uruguaio estava suspenso na ida e foi substituído por Soteldo. O atacante venezuelano, aliás, deixou o campo do Maracanã com dores no quadril e virou dúvida para a partida.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Matheus Martinelli, Nonato (Hércules) e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía.

Vasco - Momento e escalação

Com a estrela do garoto Rayan, o Vasco vai em vantagem para o segundo jogo da decisão. O jovem atacante marcou um gol e iniciou a jogada do segundo, sendo decisivo nos dois tentos do time na partida. Além dele, Pablo Vegetti, que entrou na etapa final, marcou os 48 minutos para garantir o resultado Cruz-Maltino. A equipe superou a fase ruim, e agora pode até empatar que estará de volta a uma final de Copa do Brasil após 14 anos.

Fernando Diniz destacou em coletiva o poder decisivo do garoto, além da postura adotada pela equipe durante os 90 minutos. O treinador segue apenas com um desfalque para encarar os 90 minutos finais. Lucas Piton está com um problema no joelho esquerdo, e seguirá no departamento médico Cruz-Maltino.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Pumita Rodríguez; Cauan Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

Confronto direto e estatísticas de Fluminense e Vasco

O histórico recente entre Fluminense e Vasco é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Fluminense e Vasco

11/12/2025 - Vasco 2 x 1 Fluminense - (Copa do Brasil)

20/10/2025 – Vasco 2 x 0 Fluminense - (Campeonato Brasileiro)

24/05/2025 – Fluminense 2 x 1 Vasco - (Campeonato Brasileiro)

05/02/2025 – Vasco 1 x 2 Fluminense - (Campeonato Carioca)

10/08/2024 – Vasco 2 x 0 Fluminense - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Fluminense e Vasco

Oito dos últimos dez confrontos diretos terminaram com um dos lados vencedor Já os últimos seis encontros tiveram mais de 1,5 gols Cinco dos seis duelos diretos recentes terminaram com mais de 10,5 escanteios Nove dos últimos dez jogos do Vasco acabaram acima de 1,5 tentos marcados O Tricolor marcou 1,5 gols nas dez partidas recentes

Comparação de Odds para Fluminense x Vasco

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa Resultado: Vitória do Fluminense Empate Resultado: Vitória do Vasco Betsson 1,70 3,45 4,90 Betano 1,75 3,50 5,20 Bet365 1,71 3,50 5,00

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Fluminense x Vasco

Primeiro tempo: Fluminense marca o primeiro gol (2,15 na Betsson) Menos de 10,5 escanteios (1,62 na Betsson) Um ou mais chutes no gol de Rayan (1,72 na Betano) Fluminense ou Vasco vence e Mais de 1,5 gols (1,71 na BR4Bet)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.