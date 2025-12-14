menu hamburguer
Fora de Campo

Corinthians x Cruzeiro: vidente faz previsão inusitada e crava finalista

Timão carrega vantagem do empate

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/12/2025
05:40
Vidente faz leitura de Corinthians x Cruzeiro
imagem cameraVidente faz leitura de Corinthians x Cruzeiro (Foto: Reprodução/Youtube)
Corinthians e Cruzeiro entram em campo, neste domingo (14), às 18h (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Para a ocasião, a vidente Sibila Letícia, do canal "Previsão do Futebol", no Youtube, previu o resultado do confronto e apontou quem avança até a final.

O primeiro confronto entre Cruzeiro e Corinthians terminou com vitória alvinegra por 1 a 0, graças ao gol de Memphis Depay. Diante do resultado, a equipe comandada por Dorival Júnior entra em campo na segunda partida precisando apenas de um empate para garantir vaga na final do torneio nacional.

Vidente faz previsão inusitada para jogo de volta da semifinal

 - Será oportunidade atrás de oportunidades para o Cruzeiro fazer gols no primeiro tempo. É o caçador de oportunidades. Quem tenta muito acaba rolando. Então tem chances sim - leu nas cartas.

Para a taróloga, o Cruzeiro só avança caso consiga mexer no placar no primeiro tempo. Caso o Corinthians consiga não sofrer gols na primeira etapa, ele será recompensado e receberá a benção da classificação.

Cruzeiro precisa reverter o placar pela Copa do Brasil (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)
Corinthians carrega vantagem do empate contra o Cruzeiro (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Fluminense disputam vaga na final

As semifinais da Copa do Brasil entre Corinthians x Cruzeiro e Fluminense x Vasco vão definir os dois grandes finalistas da Copa do Brasil. Ambas as partidas serão disputadas neste domingo (14), porém em horários diferentes.

Corinthians x Cruzeiro jogam às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena, quanto Fluminense e Vasco voltam ao Maracanã, às 20h30.

Maracanã recebe Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil
Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Fluminense disputam vaga na final, que será disputada no Maracanã (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)<br>

