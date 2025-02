Antes e depois: imagem antiga da família de Neymar viraliza na web

Neymar voltou a vestir a camisa do Santos, após 11 anos de espera, na última quarta-feira (5). O retorno aconteceu contra o Botafogo-SP, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, estádio que consagrou o camisa 10. Poucos dias após ao retorno ao futebol brasileiro, uma imagem antiga do jogador junto a família viralizou nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Neymar fala à base do Santos: ‘Treinem e se dediquem, porque não é fácil’

➡️ Efeito Neymar: volta de atacante ao Santos impacta vendas online

Na foto em questão, o meia aparece ainda como criança, de 11 anos, ao lado dos pais Nadine Gonçalves e Neymar, além da irmã Rafaella Santos. No período, o jogador ainda não tinha prosperado esportivamente e financeiramente.

Antes do sucesso nos gramados, Neymar morou em três cidades: Mogi das Cruzes, onde nasceu, São Vicente e em Santos, onde iniciou a trajetória no futebol profissional. A família do atleta veio de uma origem humilde, o antes e depois surpreendeu a web. Veja abaixo o registro:

continua após a publicidade

Família de Neymar antes da fama (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neymar no Santos

Após a reestreia na última última quarta-feira (5), Neymar se prepara para atuar pela segunda vez pelo clube alvinegro desde o retorno. Desta vez, o Santos enfrenta o Novorizontino, neste domingo (9), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.