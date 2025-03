Henry compara Yamal com promessa ‘fracassada’ do Barcelona

Ex-jogador do Barcelona, Thierry Henry fez parte de uma das eras mais vitoriosas da história do clube ao lado de astros do futebol mundial. Na época, o francês já era uma referência para os mais novos do clube, como Bojan Krkic, cria das categorias de base do Barça que fez parte das principais conquistas daquele elenco. Em comparação com o time atual, o craque de 47 anos encontrou semelhanças nas trajetórias do ex-companheiro e da estrela Lamine Yamal.

Bojan subiu para os profissionais do Barcelona como o maior artilheiro de todos os tempos de La Masia. Henry, por sua vez, afirmou ao jornal "Mundo Deportivo" que não foi fácil para o espanhol cumprir as expectativas no time principal. Nesse sentido, ele faz paralelo com Yamal, um dos principais jogadores do clube aos 17 anos.

— Thierry Henry era padrinho de Bojan na época e recentemente quis relembrar sua situação para aliviar a pressão sobre Lamine Yamal — relata o jornal.

— Eu já passei por isso antes. Eu não, mas já vi alguém entrar em cena assim: Bojan Krkic. Eu te convido a ir vê-lo e assistir seu documentário e o que pode acontecer quando você é jovem e não sabe como lidar com tudo o que está acontecendo tão rapidamente. É por isso que acho que ele se perdeu em termos de ansiedade. Isso é algo que às vezes as pessoas não entendem e não querem entender também. Elas te veem lá, você está jogando e elas esquecem que ele é um garoto que passou de desconhecido para todo mundo achar que ele é bom — disse o ex-atacante, sobre Bojan.

Carreira de Bojan

Durante seu período de Barcelona, Bojan foi emprestado a clubes de expressão do futebol europeu, como Roma, Milan e Ajax. Após o termino de contrato com o Barça em 2014, ele teve passagens por Stoke City, Mainz, Alavés, Montréal e Vissel Kobe, com aposentadoria em 2023 aos 33 anos.