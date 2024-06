Tirulipa é ‘anunciado’ por clube brasileiro e mira duelo com Wesley Safadão

Tirulipa é anunciado pelo Serra Branca, da Paraíba (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 15:11 • Rio de Janeiro (RJ)

O humorista Everson de Brito Silva, mais conhecido como Tirullipa, foi “anunciado” como novo jogador do Serra Branca, clube paraibano que atualmente não tem calendário profissional. Inspirado pelo amigo Wesley Safadão, que revelou que se juntaria ao Treze, time da Série D do Brasileirão, Tirullipa chegou ao CT do Serra Branca em grande estilo, em um helicóptero.

O humorista contou que realizar o sonho de sua mãe, que sempre desejou vê-lo vestindo a camisa do Carcará do Cariri, foi uma das motivações para aceitar o convite. Além disso, afirmou que a razão principal para o cearense assinar com o Serra Branca foi a possível contratação de Wesley Safadão pelo Treze.

- Meu intuito principal é enfrentar o Safadão. Soube que ele está indo para o Treze e vou dar o meu melhor. 'Oh, terror! O Tirú é matador'" - disse Tirullipa.

Wesley Safadão, artista que conta com mais de sete milhões de ouvintes mensais no Spotify, anunciou recentemente em suas redes sociais que jogaria uma partida profissional por um time paraibano, utilizando a camisa do Treze-PB, clube patrocinado pela casa de apostas Betvip, empresa na qual o cantor é sócio.

- Vou logo falar a verdade para vocês. Tem uns quinze dias que fui contratado por um time da Paraíba para jogar um jogo da temporada. Vou entrar com 20 minutos do segundo tempo, e vou jogar os últimos 25 minutos - disse o artista em seu Instagram.

No entanto, durante a coletiva de imprensa, o treinador do clube, Waguinho Dias, negou acordo com Wesley Safadão para atuar em um jogo da Série D do Brasileiro, alegando que seria apenas uma estratégia comercial. Apesar de não ser confirmado oficialmente, o rumor da transferência gerou repercussão nas redes sociais, tanto entre os torcedores da equipe de Paraíba quanto dos fãs de cantor.

- O simples gesto do cantor de posar com a camisa e mencionar o clube já gerou um impacto considerável. Isso demonstra como a associação de figuras públicas, como celebridades, pode influenciar positivamente a percepção e o engajamento dos fãs com a marca do clube”, explica Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da agência Heatmap. "Essa colaboração funciona como um ato de conexão. Através dos perfis dos influenciadores, ela amplia o alcance e a visibilidade das marcas envolvidas, fortalecendo o engajamento com o público-alvo. Isso consequentemente leva ao aumento da base de seguidores, tanto dos influenciadores quanto dos clubes - complementa.

No entanto, esse não é o primeiro caso de pessoas influentes na mídia que tiveram seus nomes associados a clubes para impulsionar o engajamento e a popularidade nas redes sociais. Em 2022, o youtuber Juninho Manella, dono do canal “Vosso Canal”, com mais de sete milhões de inscritos no YouTube, conhecido por fazer vídeos com figuras conhecidas do futebol, chegou a assinar um contrato com o Londrina-PR para atuar como jogador profissional. Essa foi a segunda experiência como atleta profissional, pois participou da pré temporada do São Bento, em dezembro de 2020. Na ocasião, o “influencer” produziu uma websérie retratando a sua passagem pelo clube. Com 18 episódios, o conteúdo ultrapassou a marca de 8 milhões de visualizações.

Outro influenciador digital que se aventurou no futebol profissional foi Lucas Strabko, também conhecido como Cartolouco. Contratado pelo Resende para o Campeonato Carioca, em 2021, ele documentou sua experiência em vídeos publicados em seu canal no YouTube, diretamente do campo e imerso na rotina do time carioca, alcançando uma média de 600 mil visualizações por vídeo.

- Os influenciadores possuem um amplo conhecimento na criação de conteúdo e podem colaborar com o clube em diversos projetos, como webséries, ações nos bastidores dos jogos, interações com os fãs e até mesmo gerenciamento temporário das redes sociais da equipe. Para os times de menor expressão, aparecer com notoriedade, seja nas mídias digitais ou na imprensa, é um grande desafio. A internet oferece uma possibilidade para essas entidades pensarem em ações inovadoras - explica Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

Outra ação de marketing com grande impacto na mídia envolveu o Magnus Futsal, de Sorocaba, em conjunto com o Fred, do Desimpedidos. A série no YouTube documentou a experiência de Fred entre os profissionais do time de futsal. Em formato de reality show, com oito episódios entre abril e junho de 2020, a produção alcançou mais de 8,5 milhões de espectadores únicos e bateu 27 milhões de visualizações.

- Figuras famosas devem participar ativamente das atividades do clube e marcas relacionadas, compartilhar conteúdos reais e envolventes, e interagir com os fãs. A melhor maneira é a autenticidade e o envolvimento contínuo. Elas podem também co-criar produtos exclusivos e experiências únicas que não só promovam o clube, mas também criem um senso de comunidade e pertencimento entre os fãs. É sobre construir uma narrativa autêntica e emocional que ressoe com a torcida - afirma Ricardo Bianco Rosada, sócio da brmkt.co, consultoria estratégica e de marketing, com mais de 20 anos de experiência nos mercados de iGaming, financeiro, tecnologia e serviços.