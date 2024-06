Jornalista esportivo revela bastidores de saída da Globo e conta por que se demitiu

Guido Nunes trabalhou por mais de 10 anos na Globo e saiu em 2023 (Foto: Reprodução)







Publicada em 28/06/2024 - 09:00

Repórter da Globo por mais de uma década, Guido Nunes deixou a emissora no início do ano passado. Na época, o jornalista aceitou uma proposta para trabalhar na plataforma "Stages", que encerrou as operações em 2024. Em conversa no "Charla Podcast", Guido falou sobre a escolha de deixar o canal e relembrou uma tentativa de assalto sofrida, que pesou na decisão de sair da Globo.

- Eu não pensava em sair da Globo. Inclusive, estava em um dos meus melhores momentos na carreira, começando na parte de apresentação. Fiz o "Troca de Passes" da morte do Pelé, fiz as férias do Rizek completas no "Seleção". Aí, durante esse processo, o Tiago Maranhão, que também foi apresentador da Globo, trabalhava como diretor da "Stages" e me chamou para ser o braço direito - começou Guido.

- Se eu tivesse insatisfeito na Globo, era uma decisão fácil para se tomar. Mas lá já tinham até um e-mail pronto dizendo que iam me oficializar na apresentação. Seria muito legal. Cobrir jogos, Copa, Olimpíada é muito legal, só que para a família tem um peso. Eu sentia que as viagens começavam a pesar. Aí sofri uma tentativa de assalto perto do Nilton Santos, com arma na cabeça e isso deixou um trauma muito grande. Teve um peso gigantesco - completou.