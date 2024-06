Messi vai jogar perto de casa pela Copa América; mansão é avaliada em R$ 59 milhões

Messi comprou mansão por R$ 59 milhões na Flórida (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 12:49 • Rio de Janeiro (RJ)

O próximo jogo da Argentina pela Copa América será contra o Peru, neste sábado (29), em Miami, no Hard Rock Stadium. Com isso, Messi irá defender a seleção do seu país a apenas 35 minutos de carro da casa onde mora. O craque argentino, que joga pelo Inter Miami, comprou uma mansão em Fort Lauderdale, na Flórida, por US$ 10,7 milhões (R$ 59 milhões), de acordo com o site "The Real Deal".

A propriedade fica localizada no empreendimento Bay Colony, um bairro exclusivo da região, com segurança 24 horas. A mansão tem oito suítes, academia, spa e piscina, além de duas docas.

Segundo o jornal "O Globo", o imóvel tem 974 metros quadrados e ocupa um terreno de 1.765 metros quadrados. Apenas a suíte master tem 148 metros quadrados.

A cozinha é italiana com eletrodomésticos de última geração. Há ainda sala de entretenimento, escritório executivo e hall de entrada com teto abobadado de sete metros de altura.

