menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores elegem culpados pelo gol da LDU contra o São Paulo: ‘Parabéns’

Tricolor vai se despedindo da Libertadores, nas quartas de final

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/09/2025
20:33
Hernán Crespo no jogo entre São Paulo x LDU (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)
imagem cameraHernán Crespo no jogo entre São Paulo x LDU (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jogando diante de sua torcida, o São Paulo vai sendo derrotado pela LDU no segundo jogo das quartas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (25). O gol da equipe equatoriana, marcado por Medina, saiu a partir de um erro coletivo da equipe paulista. Nas redes sociais, os torcedores apontaram os culpados pelo lance capital.

continua após a publicidade

Torcedores reagem a lance de Luciano em São Paulo x LDU: ‘Não é possível’

No final da primeira etapa, o São Paulo teve um escanteio a seu favor e tentou sair jogando com uma jogada ensaiada. No entanto, o atacante Rigoni acabou errando o passe na entrada da área e gerou um contra-ataque para a LDU. No decorrer da jogada, o volante Bobadilla vacilou e perdeu a bola para Medina, que só teve o trabalho de abrir o placar.

Nas redes sociais, os torcedores não perdoaram os vacilos coletivos no lance que ocasionou o gol da LDU. Além de Rigoni e Bobadilla, Hernán Crespo e Luciano também foram lembrados pelos internautas. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Com o resultado parcial, o São Paulo vai sofrendo uma derrota por 3 a 0 no placar agregado. Confirmada a classificação da equipe equatoriana, a LDU encara o Palmeiras na semifinal da Libertadores.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

São Paulo x LDU
São Paulo e LDU se enfrentam nas quartas de final da Libertadores (Foto: Divulgação/ Libertadores)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias