Torcedores elegem culpados pelo gol da LDU contra o São Paulo: ‘Parabéns’
Tricolor vai se despedindo da Libertadores, nas quartas de final
Jogando diante de sua torcida, o São Paulo vai sendo derrotado pela LDU no segundo jogo das quartas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (25). O gol da equipe equatoriana, marcado por Medina, saiu a partir de um erro coletivo da equipe paulista. Nas redes sociais, os torcedores apontaram os culpados pelo lance capital.
No final da primeira etapa, o São Paulo teve um escanteio a seu favor e tentou sair jogando com uma jogada ensaiada. No entanto, o atacante Rigoni acabou errando o passe na entrada da área e gerou um contra-ataque para a LDU. No decorrer da jogada, o volante Bobadilla vacilou e perdeu a bola para Medina, que só teve o trabalho de abrir o placar.
Nas redes sociais, os torcedores não perdoaram os vacilos coletivos no lance que ocasionou o gol da LDU. Além de Rigoni e Bobadilla, Hernán Crespo e Luciano também foram lembrados pelos internautas. Confira abaixo.
Com o resultado parcial, o São Paulo vai sofrendo uma derrota por 3 a 0 no placar agregado. Confirmada a classificação da equipe equatoriana, a LDU encara o Palmeiras na semifinal da Libertadores.
