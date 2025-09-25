menu hamburguer
Torcedores reagem a lance de Luciano em São Paulo x LDU: ‘Não é possível’

Atacante foi criticado nas redes sociais

Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/09/2025
19:50
Luciano lamenta gol perdido em São Paulo x LDU na Libertadores (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)
Luciano lamenta gol perdido em São Paulo x LDU na Libertadores (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)
Precisando reverter um placar de 2 a 0, o São Paulo recebe a LDU no Morumbis, pelas quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira (25). Diante de 50 mil torcedores, o Tricolor busca diminuir a desvantagem no placar e garantir a classificação às semifinais da competição. No entanto, um lance envolvendo o atacante Luciano tirou a paciência dos torcedores nas redes sociais.

➡️Chance desperdiçada em São Paulo x LDU viraliza: ‘Inacreditável’

Aos 19 minutos, o camisa 10 recebeu livre de marcação, dentro da pequena área, e acabou desperdiçando uma chance clara de gol para o Tricolor. No estádio, os torcedores reagiram com cantos de incentivo ao atacante. Já nas redes sociais, Luciano foi bastante cornetado pelos são-paulinos. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o São Paulo vai se despedindo da Libertadores diante de sua torcida. A equipe comandada por Hernán Crespo precisa de pelo menos dois gols para levar o confronto para os pênaltis. Quem avançar, encara o Palmeiras na semifinal.  

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Luciano em ação contra a LDU na Libertadores (Foto: Nelson Almeida/AFP)
Luciano em ação contra a LDU na Libertadores (Foto: Nelson Almeida/AFP)

