Thiago Silva vira assunto em eliminação do Porto: 'Última vez'

O Porto perdeu para o Nottingham Forest por 1 a 0, nesta quinta-feira (16), na Inglaterra, e assim se despediu da Europa League nas quartas de final. Diante da queda do clube português, o zagueiro Thiago Silva, que foi titular na partida e jogou os 90 minutos virou assunto nas redes sociais.

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O brasileiro teve uma missão difícil na partida. Defender sem o zagueiro Jan Bednarek, que foi expulso aos 8 minutos do primeiro tempo. Mesmo sem o principal companheiro de defesa, o camisa 3 conseguiu ter uma partida soberana.

Em campo, o brasileiro colecionou quatro desarmes e cinco bloqueios. Ele foi um dos principais responsáveis de limitar o ataque do Nottingham Forest a apenas um gol na partida, mesmo com um jogador a mais.

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Veja a repercussão abaixo:

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Tradução: "Provavelmente a última vez que vimos o Thiago Silva a este nível. Uma grande tristeza".

Tradução: "Thiago Silva merece cada flor que recebe. O cara ainda é melhor que todos os nossos zagueiros centrais aos 41 anos….El monstro".

Tradução: "Thiago Silva voltou à Europa como se nada tivesse acontecido, espetacular seja defendendo a frontal por acumulação ou nas perseguições de Farioli".

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Tradução: "Thiago Silva continua sendo um defensor de elite".

Tradução: "Essa aula de monstro do Thiago Silva vai por água abaixo".