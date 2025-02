A tatuagem de Gustavo Cuéllar com o escudo do Flamengo gerou controvérsia durante as negociações com o Fluminense. O volante colombiano tem o costume de tatuar os escudos dos clubes pelos quais passou. Entre essas tatuagens, está o escudo do Rubro-Negro, rival do Tricolor, onde ele jogou entre 2016 e 2019 e conquistou títulos importantes, como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

Em janeiro de 2025, o Fluminense demonstrou interesse em contratar Cuéllar, que estava no Al-Shabab, da Arábia Saudita. Inicialmente, a tatuagem não foi vista como um obstáculo significativo, mas muitos torcedores questionaram a contratação de um jogador com um símbolo de um rival histórico tatuado no corpo.

Por que Fluminense desistiu de Cuéllar

Segundo apurações do Lance!, o Fluminense desistiu definitivamente da negociação com Cuéllar após descobrir que ele conversava, também, com o Grêmio.

Após ser contratado , Cuéllar ganha camisa 6 do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Mais sobre o jogador

Nascido em Barranquilla, na Colômbia, Gustavo Cuéllar é volante e tem 32 anos. Ele estreou no futebol profissional aos 17 anos, pelo Deportivo Calli. Ainda no seu país natal, atuou pelo Junior Barranquilla. Até que, em 2016, foi contratado pelo Flamengo.

No Rio de Janeiro, não demorou muito para Cuéllar cair nas graças da torcida do Flamengo pelo seu estilo de jogo e perfil de marcação, força e liderança. Por lá, foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Na sequência, em 2019, se transferiu para o futebol árabe. Atuou por quatro temporadas no Al-Hilal até chegar ao Al-Shabab, clube em que estava até o acerto com o Grêmio. Na última temporada, foram 36 jogos com um gol marcado.