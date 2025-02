Em edição do podcast da "Placar", Fábio Sormani elogiou o regulamento da Federação Gaúcha que prevê a remoção do técnico de um clube em caso de expulsão de um auxiliar durante a partida e pediu sua implementação no Brasileirão. O comentarista justificou a sua proposição ao criticar o comportamento do técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica à beira do campo com o Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Eu acho muito interessante essa regra do Campeonato Gaúcho. Isso deveria ser adotado no Paulista e no Brasileirão, se o auxiliar é expulso, o técnico também tem que se retirar. Isso ia acabar com a farra no Palmeiras. O que costuma acontecer é que o Abel sabe que não pode reclamar, pois vai ser expulso, e pede para um auxiliar ir lá ficar reclamando toda hora com a arbitragem. Eu achei muito bom porque acaba com esse revezamento de reclamação. Se o técnico é disciplinado, ele não vai sofrer com isso - defendeu Fábio Sormani.

Abel Ferreira virou alvo de Sormani durante podcast (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O que diz o regulamento?

De acordo com o parágrafo segundo do Artigo 65 do RGC, “nas competições coordenadas pela FGF tanto na categoria profissional quanto a não profissional o técnico principal da equipe será responsável direto pela equipe e pela conduta disciplinar dos integrantes de sua comissão técnica, tanto na casamata quanto na beira do gramado e, sendo constatada pelo árbitro da partida infração disciplinar passível de expulsão praticado por integrante da citada comissão técnica os dois profissionais (treinador e integrante da comissão técnica) serão retirados do reservado.”

continua após a publicidade

Quando o caso veio a tona?

Durante o primeiro tempo do Gre-Nal, Roger Machado, técnico do clube colorado, foi expulso da beira do campo mesmo sem levar um cartão vermelho.

Aos 28 minutos, o auxiliar da comissão técnica do Internacional, Roberto Ribas, foi expulso ao reclamar à beira do campo com o árbitro Rafael Rodrigo Klein. Ao aplicar o cartão vermelho para o membro da comissão do colorado, Roger Machado foi automaticamente convidado a se retirar para os vestiários.